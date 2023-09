Intel condamné à une amende européenne de 376 millions d'euros pour abus de position dominante

Intel paiera bien une amende européenne pour abus de position dominante sur le marché des puces, annonce ce vendredi 22 septembre la Commission européenne. Le fondeur américain doit verser 376,36 millions d'euros pour avoir payé trois fabricants d'ordinateurs – HP, Acer et Lenovo – pour "arrêter ou retarder le lancement de produits spécifiques contenant des processeurs x86 concurrents" et "pour limiter les canaux de vente disponibles pour ces produits". Ces pratiques – ayant pour objectif d'évincer son concurrent AMD – ont lieu entre novembre 2022 et décembre 2006, précise Bruxelles.

Une amende initiale d'un milliard d'euros

A l'origine, Intel devait être condamné à une amende beaucoup plus lourde de 1,06 milliard d'euros. En effet, en 2009, la Commission avait relevé deux formes de pratiques illégales : des remises totales ou partielles cachées aux fabricants d'ordinateurs à condition qu'ils achètent la totalité ou la quasi-totalité de leurs processeurs x86 (rabais conditionnels) et le versement de cachets pour arrêter ou retarder le lancement de produits spécifiques contenant ces puces (restrictions nues).



Intel avait fait appel de cette décision. En 2014, le Tribunal de l'Union européenne a rejeté son recours mais la Cour de justice de l'Union européenne lui a finalement donné raison en 2017. Elle a demandé au Tribunal de vérifier si les rabais conditionnels (première forme de pratique illégale) étaient vraiment susceptibles de restreindre la concurrence. Finalement, en 2022, le Tribunal a partiellement donné raison à l'entreprise américaine. En réaction, la Commission a ajusté le montant de l'amende qui reflète "la portée plus étroite de l'infraction".



"Avec la décision d'aujourd'hui, nous réinfligeons une amende de 376,36 millions d'euros à Intel pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché des puces informatiques. Intel a payé ses clients pour limiter, retarder ou annuler la vente de produits contenant des puces informatiques de son principal rival. Ceci est illégal selon nos règles de concurrence. Notre décision montre l'engagement de la Commission à garantir que les violations très graves des règles antitrust ne restent pas impunies", a réagi Didier Reynders, commissaire européen chargé de la politique de concurrence.