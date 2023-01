Intel dégringole en même temps que les ventes de PC

Intel a publié les résultats de son quatrième trimestre 2022 le 26 janvier, et ils ne font pas rêver. La société a enregistré une perte nette de 664 millions de dollars. Son chiffre d'affaires a chuté de 32% sur un an, atteignant 14 milliards de dollars, soit son niveau le plus bas depuis 2016.

Il s’agit du quatrième trimestre consécutif de baisse des ventes pour ce pionnier des microprocesseurs. Au vu de "l'incertitude de l'environnement actuel", Intel, prudent, a refusé de fournir des prévisions pour l'ensemble de l'année. Dès l’annonce des résultats, les actions de la firme californienne ont chuté de 9%. Elles avaient pourtant pris 14% cette année grâce à un contexte favorable au marché des puces.

Le chiffre d’affaires du Client Computing Group d'Intel a baissé de 36%

Intel avait en effet pu profiter du rebond du marché des PC lié au recours massif au télétravail pendant l’épisode Covid-19, mais le coup de pouce semble à présent terminé. Après avoir été portées à des niveaux inédits, les ventes mondiales de PC marquent le pas. Selon le cabinet IDC, elles ont plongé de 16,5% en 2022. Avec 67,2 millions de PC vendus durant les trois derniers mois, la chute est de 29% sur le dernier trimestre.

Ce qui se reporte effectivement sur le chiffre d’affaires du Client Computing Group, la division d'Intel dédiée aux composants pour ordinateurs. Il est porté à 6,63 milliards de dollars sur le quatrième trimestre 2022, accusant une baisse de 36%. Le résultat d’exploitation de la filiale s’est contracté de 82%. "Le marché grand public et celui de l'éducation ont été particulièrement touchés", a indiqué Intel, qui prévoit une nouvelle perte nette sur les mois de janvier à mars.

Quant au segment des datacenters et de l’IA, il a enregistré un chiffre d'affaires de 4,30 milliards de dollars, en baisse de 33%. Les ventes ont diminué d'un tiers et le bénéfice d'exploitation a chuté de 84%. Cette fois, Intel a déclaré avoir été confronté à la pression de la concurrence et à une baisse de la taille du marché.

Le "projet sur plusieurs années" de Pat Gelsinger

C'est un aveu douloureux pour une entreprise qui tente un retour en force depuis plusieurs années, notamment avec l’arrivée de Pat Gelsinger à la direction en 2021. Ce dernier a tenu à "rappeler à tout le monde que nous sommes embarqués dans un projet sur plusieurs années".

Dans l'immédiat, sa stratégie consiste à réduire les coûts d'Intel pour faire face au ralentissement. Il y a trois mois ont été annoncées des réductions d'effectifs et autres mesures de rationalisation qui devraient permettre d'économiser 3 milliards de dollars en 2023. Plusieurs projets ont été abandonnés, comme Pathfinder for RISC-V, l'objectif étant de se recentrer au maximum sur son cœur de métier.

Le plan de Pat Gelsinger comprend par ailleurs l’accélération de l'introduction de nouvelles technologies de fabrication dans le domaine des semi-conducteurs, ainsi que la construction d’usines aux États-Unis et en Europe pour diminuer sa dépendance à la production asiatique (projet pour lequel l'entreprise devrait obtenir une aide gouvernementale). Une tactique également adoptée par Apple, qui a annoncé, fin 2022, vouloir faire produire une partie des semi-conducteurs dont il a besoin par une fonderie dans l'Arizona dès 2024.

Des puces maison pour remplacer les processeurs Intel

"Mais regagner des parts de marché et ramener ses marges bénéficiaires, autrefois enviables, à une moyenne de 50% n'est pas une mince affaire", a déclaré Jason Pompeii, analyste chez Fitch Ratings, une agence de notation financière internationale. Intel domine toujours le marché des processeurs x86 avec 70% de parts, mais rappelons qu’elles étaient autrefois de 99%.

"La société a tardé à lancer de nouveaux produits ces dernières années, pendant que ses rivaux, comme AMD, ont progressé", analyse le média américain Bloomberg, pour qui les mauvais résultats de l’entreprise seraient également dus au développement, par certains clients historiques, de puces maison pour remplacer les processeurs Intel. Les hyperscalers cherchent en effet à réduire leurs coûts et remplacent pour cela à la fois les composants d'Intel et de Nvidia quand ils le peuvent.