Intel investit dans Arm avant l'IPO dans le cadre de sa stratégie Intel Foundry Services

En amont de l'introduction en bourse d'Arm, SoftBank sécurise des investissements de la part de clients et partenaires. L'un d'entre eux est Intel. Le fondeur américain l'a révélé lors d'une conférence de Goldman Sachs, rapporte Tom's Hardware. Il s'inscrit dans le cadre de sa nouvelle stratégie Intel Foundry Services (IFS), et c'est d'ailleurs Stuart Pann, SVP et General Manager d'IFS, qui en a fait l'annonce.



L'architecture ARM s'est imposée comme la plus répandue au monde avec l'essor des smartphones et se trouve aussi aujourd'hui dans des ordinateurs (notamment chez Apple) et des serveurs. Bien qu'elle soit donc en concurrence frontale avec l'architecture x86 d'Intel, il est logique et surtout inévitable que ce dernier y investisse s'il souhaite réellement attirer des clients externes. D'après Stuart Pann, 80% des galettes de silicium produites par TSMC, premier fondeur mondial, comportent un processeur Arm.



L'américain avait déjà annoncé en avril la signature d'un partenariat pour adapter les designs Arm à son procédé de fabrication 18A. Intel Foundry Services s'intéresse aussi à l'architecture ouverte RISC-V, encore balbutiante mais qui a l'avantage majeur de ne pas comporter de droits de licence. En parallèle, Intel poursuit sa stratégie de redressement de la gamme x86, qui devrait commencer à porter ses fruits d'ici 2025.