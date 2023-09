Intel lance les Core Ultra, ses premiers processeurs pour PC à intégrer un accélérateur pour l'IA

Intel a donné plus de détails sur sa prochaine génération de processeurs à destination des ordinateurs personnels le 19 septembre à l’occasion de sa conférence Innovation 2023. Jusqu’à présent connue sous le nom de code Meteor Lake, cette gamme de produits s’appellera Intel Core Ultra. Elle disposera du premier Neural Processing Unit (NPU) intégré d’Intel afin d’accélérer les calculs d’inférence pour l’intelligence artificielle.



Core Ultra est le premier design pour PC à utiliser des chiplets avec la technologie de packaging électronique Foveros. En plus du NPU et des avancées en matière de consommation et performance liées au procédé de fabrication Intel 4, Core Ultra intégrera également un GPU de la famille Intel Arc.



Les premiers Core Ultra seront mis sur le marché le 14 décembre 2023. Jerry Kao, COO du fabricant taïwanais Acer, est monté sur scène pour présenter l'Acer Swift, un ordinateur portable équipé du Core Ultra.



Intel et Acer ont aussi travaillé ensemble pour développer une série d’applications d’IA basées sur OpenVINO pour tirer parti des capacités de cette nouvelle puce et son NPU. Lors d’une démonstration sur scène, ils ont utilisé Stable Diffusion (tournant localement sur le PC) pour générer en quelques secondes l’image d’un astronaute sur la Lune avec la même pose qu’une ballerine. Il lui ont aussi donné un effet de parallaxe qui donne l'illusion d'être en 3D.



"Nous introduisons une nouvelle ère du PC à l’IA en combinant la puissance du cloud et du PC," a déclaré Pat Gelsinger, CEO d'Intel.