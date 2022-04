Intel se renforce dans le cloud avec le rachat de Granulate

Intel a annoncé le 31 mars l'acquisition de l'entreprise israélienne Granulate Cloud Solutions, qui utilise l'intelligence artificielle pour optimiser en temps réel les flux de données sur les réseaux de cloud hybride de ses clients et dans les data centers. Selon TechCrunch, l'opération est estimée à 650 millions de dollars. Intel prévoit de finaliser l'opération au deuxième trimestre 2022, et d'intégrer Granulate dans sa division Datacenter et IA.



Les solutions logicielles de Granulate permettent d'optimiser l'usage des ressources CPU, d'augmenter la performance applicative et de réduire la latence des applications. Ce qui, in fine, conduit à réduire les besoins en matière d'infrastructure, notamment sur les distributions Linux, et à réduire les coûts.



Israël, terre promise pour Intel

Granulate fait partie depuis fin 2019 de l'accélérateur de start-up d'Intel, Intel Ignite. Les deux sociétés ont collaboré en 2021 sur l'optimisation de la charge de travail des processeurs Xeon d'Intel, dédiés au cloud et à l'edge computing. La start-up israélienne travaille également avec Microsoft, IBM, ou encore Google. Basée à Tel Aviv, elle emploie 120 salariés.



Intel a déjà réalisé d'importantes acquisitions en Israël, ou le groupe emploie 12 000 personnes et possède quatre sites de production et de R&D. C'est le cas de sa filiale de véhicule autonome Mobileye, et de Tower Semiconductor dont Intel a annoncé le rachat pour 5,4 milliards de dollars en février dernier. On peut également citer Cnvrg.io et Habana Labs, deux sociétés oeuvrant dans le domaine de l'intelligence artificielle.