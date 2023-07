Intelligence artificielle : la Cnil lance un appel à projets pour les services publics

La Cnil avait annoncé en janvier la création en son sein d’un service de cinq personnes dédié à l’intelligence artificielle. Elle témoigne à nouveau de son intérêt pour l’IA, générative notamment, en lançant un appel à projets visant à faire bénéficier les services publics des dernières avancées en la matière.



La phase de candidature s'étend du 21 juillet au 30 septembre 2023 et est ouverte sur le site de la Cnil à divers profils : organismes publics ou privés, projets à l’état d’ébauche ou en cours de développement. La Commission nationale de l’informatique et des libertés précise que les initiatives relevant de secteurs qu’elle accompagne déjà, comme l’EdTech ou les caméras augmentées, ne seront pas prioritaires.

Des travaux consultables par tous

L’intelligence artificielle s’étant imposée ces derniers mois dans de très nombreux secteurs, la Cnil souhaite accompagner les services publics, également concernés. Son appel à projets "fonctionne sur une logique de co-construction entre le porteur de projets et [s]es équipes", écrit l’autorité dans son communiqué.



L’aide en question comprend une phase d’accompagnement d’une durée de six mois, pendant laquelle les porteurs des projets sélectionnés (dont on ignore encore le nombre) identifient des problématiques en lien avec l’IA et leur trouvent des solutions adaptées via des échanges, des ateliers, des formations. "En intervenant à un stade précoce de développement du projet, les équipes de la Cnil aident l’organisme à identifier les solutions possibles, et à les implémenter", note l’organisme.



Une phase de mise en application des recommandations de la Cnil suivra en effet, à l’issue de laquelle interviendra une dernière phase "de retour à l’écosystème". Le gendarme de la protection des données personnelles publiera alors une synthèse des travaux effectués sur les différents projets, qui sera consultable par tous "pour que les autres acteurs puissent en bénéficier".

L’accent mis sur la protection des données

D’ici là, toutes les idées à base d’intelligence artificielle qui pourraient améliorer la qualité des services publics vis-à-vis de leurs usagers "mais également faciliter le travail des agents publics" sont les bienvenues. Mais la Cnil qui, en plus de sa mission d’accompagnement de l’innovation, protège la vie privée des Français, met en garde les potentiels candidats sur l’importance des volumes de données qu’implique l’IA.



Après avoir établi en mai un plan d’action vis-à-vis de l’essor de l’intelligence artificielle, l’autorité administrative indépendante mettra bien entendu l’accent sur la question des données personnelles. Elle expliquait il y a quelques semaines vouloir "contribuer au développement de systèmes d’IA respectueux de la vie privée". Les candidats de l’appel à projets devront donc avoir cet élément en tête en envoyant leurs dossiers.