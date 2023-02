Intelligence artificielle : Lockheed Martin fait voler un avion d'attaque au sol pendant 17 heures

Lockheed Martin a annoncé lundi 13 février que son avion d’entraînement VISTA X-62A a été dirigé par un système autonome pendant plus de 17 heures, lors d’un test réalisé en décembre dernier sur la base aérienne d’Edwards, en Californie. VISTA (Variable In-flight Simulation Test Aircraft) est capable de simuler les caractéristiques de performance d'autres avions. Pour référence, il s'agit d'un F-16D Block 30 modifié sur lequel a été installée une avionique Block 40. C’est la première fois que ce système de pilotage à base d'intelligence artificielle est utilisé sur un avion d'attaque au sol.

"Le VISTA nous permettra de mener à la fois le développement et les essais de techniques d'intelligence artificielle de pointe, tout en concevant de nouveaux véhicules sans pilote, a déclaré Christopher Cotting, directeur de la recherche de l'école de pilotes d'essai de l'US Air Force dans un communiqué de Lockheed Martin. Cette approche, associée à des tests ciblés sur les nouveaux systèmes véhicules au fur et à mesure de leur production, permettra de faire évoluer rapidement l'autonomie des plateformes sans équipage et de fournir des capacités pertinentes sur le plan tactique à notre prochain avion de combat."

Un système de simulation amélioré

Parmi les améliorations récentes, le VISTA X-62A s’est vu doter d’un système de simulation mis à jour fourni par Calspan, ainsi que de l'algorithme de suivi de modèle (MFA) et du système de contrôle autonome de la simulation (SACS) de Lockheed Martin. Ce sont ces systèmes SACS et MFA, intégrés ensemble, qui fournissent de nouvelles capacités au VISTA, précise l'industriel.

Le SACS comprend également des capteurs avancés, une solution de sécurité multi-niveaux et un ensemble de tablettes Getac dans les deux cockpits. "Ces composants améliorent les capacités du VISTA tout en maintenant son avantage de prototypage rapide, permettant des changements rapides de logiciels pour augmenter la fréquence des vols d'essai et accélérer le rythme de développement de l'IA et son autonomie, pour répondre aux besoins urgents de sécurité nationale", décrit Lockheed Martin. L’avion, qui subit en ce moment une série d’inspections de routine, reprendra ses vols sur la base californienne dans le courant de l’année.

L'armée américaine s'intéresse de prêt à l'automatisation de ses avions de combat. En août 2020, lors d’une joute aérienne simulée à bord d'avions de chasse F-16 aux Etats-Unis, un duel opposant l’intelligence artificielle de Heron System à un pilote de chasse de l'US Air Force s’était soldé par une défaite cuisante du pilote humain : 5 à 0. Heureusement pour lui, il ne s'agissait que d'une simulation.