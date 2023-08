Intelligence artificielle : quelles sont les banques qui investissent le plus ?

Le secteur bancaire, engagé depuis plusieurs années dans l'adoption des technologies d'intelligence artificielle, notamment sur les sujets de fraude, de conformité et de relation client, n'échappe pas à l'accélération de l'ensemble de l'économie sur le sujet. La généralisation des outils d'intelligence artificielle générative participe de cette tendance.

Selon la société Evident, qui publie un index de la maturité des 23 plus grandes institutions financières mondiales en matière d'IA, basé sur 142 indicateurs, plus de 650 personnes occupent des postes liés à la recherche sur l'IA dans les grandes banques en 2022. 40% sont arrivées en 2022. En outre, les grandes banques ont augmenté le nombre de leurs financements de start-up dans l'IA de 15% par an en moyenne entre 2017 et 2022.

JPMorgan, Capital One, Wells Fargo en éclaireurs

Dans cette course à l'innovation, les banques nord-américaines mènent le jeu. D'après le rapport d'Evident, elles publient six fois plus de papiers de recherche, déposent 99 fois plus de brevets et investissent deux fois plus dans l'IA que les banques européennes. Les banques nord-américaines ont notamment publié 80% des papiers de recherche sur l'IA en 2022, et réalisé 60% des investissements dans des start-up cette même année.

Les leaders en la matière se nomment JPMorgan Chase (qui emploie plus de 120 chercheurs spécialisés), Capital One, Wells Fargo, et la canadienne RBC. Bank of America domine quant à elle les dépôts de brevets, qui concernent majoritairement le trading, les paiements et la conformité.

Étant donné les moyens à mettre en œuvre pour être à la pointe de l'innovation dans l'IA, Evident observe une forte concentration des investissements financiers et humains. Par exemple, le top 5 des banques dans chacune de ces catégories a publié 67% des papiers de recherche, déposé 94% des brevets, et réalisé 51% des investissements dans des start-up de l'IA.

BNP Paribas en avance en France

En Europe, BNP Paribas est le bon élève de l'intelligence artificielle. La banque de la rue d'Antin est celle qui a investi le plus, en France, dans des start-up à un stade précoce de développement. Ses investissements dans les start-up de l'IA devancent ceux de Crédit Mutuel, et même de Barclays, même s'ils sont loin de ceux consentis par Wells Fargo ou Goldman Sachs. Du côté des acquisitions en revanche, seul le groupe BPCE se démarque, avec le rachat début 2023 par Coface (assurance crédit) de Rel8ted, start-up américaine spécialisée dans l'analyse de données.

BNP Paribas fait également partie des quatre banques européennes figurant dans le top 15 des publications de papiers de recherche, derrière Intesa Sanpaolo, UniCredit (Italie) et Crédit Suisse. Dans la banque, la recherche, fondamentale ou appliquée, peut porter par exemple sur les applications de l'informatique quantique, l'explicabilité des décisions de crédit, les chatbots, ou encore l'éthique.