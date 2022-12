Intelligence économique : le fonds souverain des Emirats Arabes Unis finance le français Quantcube

Un fleuron de l'intelligence économique français a tapé dans l'œil des Émirats. La start-up parisienne Quantcube a annoncé le 20 décembre une levée de fonds en série B d'un montant non communiqué, réalisée auprès du fonds souverain des Émirats Arabes Unis, rejoint par la branche d'investissement de la Défense émiratie Tawazun Economic Council, ainsi que par les investisseurs historiques Moody's et Five Capital.

Quantcube, fondée en 2013, utilise les données en temps réel fournies par les satellites, la géolocalisation et des sources de données textuelles, analysées par des algorithmes d'intelligence artificielle, afin de proposer une expertise en intelligence économique. Ses analyses macroéconomiques (croissance, inflation, emploi, commerce international…) sont utilisées par le secteur de la finance (traders, banques, sociétés d'investissement), pour alimenter les prévisions concernant les différentes classes d'actifs (actions, matières premières, devises…), avant les sources officielles.

Expansion internationale

La start-up déclare qu'elle s'appuiera sur cette levée de fonds pour ouvrir de nouveaux bureaux à Abu Dhabi axés sur la R&D, ainsi qu'à Tokyo et New York. "A l’heure où la macroéconomie et la géopolitique occupent des places prépondérantes, tirer des enseignements de la donnée en temps réel n’a jamais été aussi essentiel pour les entreprises privées comme pour les acteurs publics", commente Ghizlaine Amrani, COO et co-fondatrice de QuantCube.

La plateforme de Quantcube analyse plus de 14 milliards de points de données quotidiennement, selon l'entreprise, qui décrypte l'actualité, les réseaux sociaux, les avis de consommateurs, les données satellitaires (pas seulement les images, mais aussi la composition atmosphérique), sur le commerce international, le transport maritime, l’immobilier, l’hôtellerie et les télécommunications.