InterCloud lève 100 millions d'euros pour sa plateforme de connectivité au cloud

InterCloud, start-up française qui propose une infrastructure de connectivité au cloud, lève 100 millions d'euros. Une levée de fonds menée par Aleph Capital, avec la participation de Ventech et Open CNP. La start-up a levé un total de 138 millions d'euros depuis sa création en 2010.



Un accès aux ressources dans le cloud

InterCloud répond au besoin d'infrastructure face aux multiples fournisseurs cloud. La start-up explique se positionner comme un intermédiaire permettant aux industriels, ou tout autre client, d'avoir un accès fiable à ses ressources hébergées dans le cloud. La start-up propose des services d'interconnexion de cloud définis par logiciel (SDCI pour Software-Defined Cloud Interconnect) qui permettent d'avoir un réseau privé pour se connecter à des cloud publics ou privés.



InterCloud se veut agnostique puisque sa solution peut se connecter à n'importe quel cloud. L'entreprise assure avoir une centaine de cloud connectés aujourd'hui et pouvoir en ajouter d'autre selon la demande des clients. Sur ce sujet, elle se targue d'avoir déjà une soixantaine de clients, dont des entreprises du CAC40 et d'autres grands comptes.



La start-up a pour ambition de faire en sorte que "ce réseau soit aussi fiable que l'informatique de ces grands groupes", selon Jérôme Dilouya, PDG d'InterCloud. Surtout qu'un grand nombre de ses clients sont des industriels qui ne peuvent pas se permettre que le réseau tombe en panne, puisque les processus industriels sont de plus en plus numérisés et que les lignes de production ne doivent pas être arrêtées.



Souveraineté et cybersécurité

Un autre avantage mis en avant par la pépite est le fait que tous les flux soient séparés. Il est donc possible qu'une application ou des données soient visibles uniquement par certaines personnes. Une nécessité à l'heure des débats sur la souveraineté et la sécurité des données. Il est également possible de "forcer les flux à ne jamais sortir du territoire", glisse Jérôme Dilouya.



Sur les questions de souveraineté numérique et de la nécessité d'avoir des champions européens, Jérôme Diloya pense qu'il est "un peu tard". "Il faut choisir ses batailles", ajoute-t-il. Avoir un cadre législatif clair pour se prémunir d'un espionnage éventuel semble la meilleure solution pour utiliser des technologies qui se sont déjà largement imposées en Europe.



Côté cybersécurité, Jérôme Dilouya explique que "la majorité des attaques sont liées au fait que les ressources sont visibles de l'extérieur, que le réseau soit public. Si le réseau est privé et les flux ne sont pas visibles, la grande majorité des risques disparaissent". InterCloud propose toutefois une solution pour chiffrer les données : dès que la donnée entre dans le réseau elle est chiffrée et seul le client peut la déchiffrer.



Expansion européenne

Pourquoi cette levée de fonds ? "Si nous voulons nous déployer rapidement, nous devons être capables de financer régulièrement l'expansion de nos capacité fonctionnelles techniques", affirme Jérôme Dilouya. Un autre objectif avec cette levée de fonds est de s'imposer comme un des leaders du secteur en Europe. InterCloud, qui est très présent en France, en Espagne, en Italie, en Suisse et en Allemagne, entend s'implanter dans d'autres pays européens. Une cinquantaine de recrutement dans les équipes commerciales devraient être réalisé.



Enfin, cette levée de fonds devrait également permettre de financer des acquisitions pour étoffer ses briques technologiques, notamment du côté de la cybersécurité ou de la visibilité.