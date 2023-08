Interpol démantèle une plateforme qui vendait des campagnes de phishing clés en main

Nouvelle opération d’Interpol contre la cybercriminalité. Mercredi 9 août, l’organisation internationale a annoncé le démantèlement de 16shop, une plateforme en ligne qui vendait des kits permettant de réaliser des opérations de phishing (hameçonnage en français) "as a service".

L’opération a été menée en collaboration entre les polices japonaise et indonésienne, dans le cadre d’une campagne plus large contre les cybermenaces en Asie du Sud-Est. Plusieurs entreprises privées y ont pris part. Trois personnes ont été arrêtées, deux en Indonésie et une au Japon. Interpol explique avoir saisi plusieurs véhicules de luxe.

Lancé en 2018, 16shop permettait d’acheter, pour un prix compris entre 60 et 150 dollars, des campagnes de phishing clés en main, incluant des e-mails à envoyer en masse et de fausses pages Internet sur lesquelles étaient redirigés les internautes imprudents. Ces campagnes, rédigées en plusieurs langues, permettaient de cibler les clients d’American Express, d’Apple, d’Amazon ou encore de PayPal.

150 000 campagnes

Selon Groupe-IB, une société spécialisée dans la cybersécurité qui a épaulé Interpol, plus de 150 000 campagnes de phishing ont été ainsi créées grâce à 16shop, permettant aux cybercriminels de récupérer des mots de passe ou des informations bancaires appartenant à des internautes français, allemands, britanniques, américains ou encore japonais. De son côté, Interpol évoque au moins 70 000 victimes dans 43 pays.

"L'hameçonnage n'est pas un phénomène nouveau, mais lorsque des logiciels malveillants permettent d’automatiser les campagnes, cela permet à n'importe quelle personne de lancer une attaque en quelques clics", souligne Adi Vivid Agustiadi Bachtiar, directeur de l'unité d'enquête sur la cybercriminalité de la police nationale indonésienne, cité par Interpol.