Intersport distribuera les maillots de plusieurs clubs français d’e-sport

C’est un partenaire de taille que s’est trouvé le secteur français du jeu vidéo compétitif. À partir du mois de juin, la coopérative et enseigne Intersport distribuera dans ses rayons et sur son site des maillots aux couleurs de différentes équipes françaises d’e-sport.



Parmi elles, Vitality, Karmine Corp et Team BDS, autant de grands noms de la discipline qui participent chaque semaine à des compétitions nationales et internationales de jeux vidéo, de League of Legends à Rocket League en passant par Valorant. L’accord de distribution concerne aussi de plus petites structures comme Joblife et IziDream, "et bien d’autres à venir !", précise la marque dans un communiqué.

Six maillots et t-shirts disponibles

"Avec des millions de fans à travers le monde, une base de joueurs en constante augmentation, et des tournois dotés de prix de plusieurs millions d’euros, l’e-sport a dépassé le statut de phénomène de niche pour devenir un élément incontournable de l’industrie du divertissement", justifie Intersport France. Pas de raison, donc, que ces fans de jeu vidéo n’aient pas eux aussi accès au merchandising de leurs équipes favorites.



Six maillots et t-shirts (dont aucun du leader français Vitality pour le moment) sont accessibles via la boutique virtuelle d’Intersport depuis le 13 juin. "À compter de fin juin", ces produits seront également vendus dans les 12 premier magasins suivants : Bonneuil-sur-Marne, Champagne-au-Mont-D’Or, Herblay, Gonfreville-l’Orcher, Lomme, Plan de Campagne, Rennes Pacé, Sainte-Geneviève-des-Bois, Plaisir, Clayes-Souilly, Chambourcy, Mondeville.

Une nouvelle source de revenus pour l’e-sport

"Notre volonté est de rendre accessible les produits des plus grandes équipes de la scène e-sport française pour soutenir la démocratisation de cette discipline au plus grand nombre […]", a plaidé Guillaume Payen, directeur marketing et communication d’Intersport France. Si cette annonce permet à l’enseigne de se distinguer de son rival Décathlon auprès d’un jeune public, elle intervient aussi dans un contexte particulier pour le secteur de l’e-sport.



Malgré sa popularité, celui-ci accuse depuis quelques mois un recul de croissance économique qui fragilise la position de nombreux clubs. La structure française LDLC OL, née de la fusion entre Team LDLC et l’Olympique Lyonnais, a d’ailleurs annoncé il y a un mois cesser ses activités dans l’e-sport, malgré des résultats sportifs louables ces dernières années.

Le merchandising, une source de revenus complémentaire

Du côté des clubs, il est donc question plus que jamais d’identifier de nouvelles sources de revenus, y compris dans la production de maillots. Cela fait ainsi plusieurs années que ces acteurs mettent en vente, via leurs propres boutiques en ligne ou lors d’événements, des produits dérivés en tous genres.



Il a toutefois été démontré plus d’une fois que les consommateurs d’e-sport ont tendance à dépenser moins d’argent dans leur passion que les fans de sports traditionnels. Reste à voir si cet accord avec Intersport, qui s’accompagne d’une visibilité supplémentaire pour les maillots des e-sportifs, changera la donne à l’avenir et deviendra une nouvelle manne financière pour les clubs.