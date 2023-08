Introduction en Bourse d'Arm : Apple, Amazon et Google sur les rangs pour investir

Softbank veut surfer sur l’intérêt autour de l’intelligence artificielle générative pour réussir l'introduction en Bourse d’Arm. Ces dernières semaines, le conglomérat japonais multiplie en effet les discussions avec les groupes technologiques pour les convaincre d’investir dans sa filiale britannique, dont l’architecture ARM est utilisée par quasiment tous les fabricants de puces.

Jusqu'à 70 milliards de dollars de capitalisation

La liste des potentiels investisseurs de référence regroupe quasiment tous les gros acteurs du marché de l'électronique grand public, du cloud d’infrastructure et des semi-conducteurs. On y retrouve ainsi les géants américains Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Intel, Qualcomm ou encore AMD. Et aussi le sud-coréen Samsung et le taïwanais TSMC, le premier fondeur mondial.

Les débuts boursiers d’Arm devraient intervenir au cours de la deuxième quinzaine de septembre. Malgré les pressions du gouvernement britannique, Softbank a choisi de mener l’opération sur le Nasdaq à New York. Ces derniers mois, le groupe dirigé par Masayoshi Son a revu ses ambitions à la hausse : il espère désormais vendre entre 8 et 10 milliards de dollars de titres, sur la base d’une capitalisation comprise entre 60 et 70 milliards.

L'IA, une aubaine pour Softbank

L’introduction en Bourse d’Arm fait suite à l’échec de son rachat par Nvidia, initialement pour 40 milliards de dollars - une somme qui était montée jusqu’à 66 milliards grâce au bond de l’action du spécialiste américain des GPU. L’opération a été abandonnée début 2022, en raison des multiples réticences exprimées par les autorités de la concurrence. Faute d’autre acheteur potentiel, Softbank ne pouvait privilégier que la voie boursière pour se séparer de sa filiale rachetée en 2016 pour 32 milliards de dollars.

L’IPO semblait cependant mal engagée. Pour rendre Arm plus attractif pour les investisseurs, Softbank avait ainsi dû couper dans les effectifs, chercher des relais de croissance et réfléchir à un nouveau modèle économique. Mais l’émergence de l’IA générative a changé la donne. Les marchés anticipent désormais un bond de la demande pour les puces capables d'entraîner et de faire tourner les derniers modèles. Ce qui devrait augmenter mécaniquement les recettes de la société.