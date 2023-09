IoT : Holcim entre au capital de Nanolike pour accélérer la connexion des silos de ses centrales à béton

Nouvelle accélération pour les solutions connectées de Nanolike. Après la nutrition animale avec binConnect et la chimie avec tankConnect, la société toulousaine fait une entrée remarquée dans le secteur de la construction, plus précisément celui du ciment et du béton prêt à l'emploi, avec SiloConnect.



"L’objectif est toujours de mieux anticiper les besoins en matières premières, d’éviter les livraisons en urgence ou les ruptures de stock. Mais cela passe par une nouvelle solution adaptée aux spécificités du marché", explique Jean-Jacques Bois, co-fondateur et président de Nanolike. Pour l'accompagner dans cette nouvelle aventure technologique et commerciale, la société toulousaine peut compter sur le groupe cimentier Holcim (plus de 60 000 salariés et des implantation dans le monde entier).



Dans la foulée d'une phase d'expérimentation sur des silos de ciment en France et en Grèce, le groupe international a décidé d'entrer au capital de Nanolike. "Une participation minoritaire, à hauteur d'environ 20%, qui va permettre d'accélérer le déploiement à l'international la nouvelle solution siloConnect", précise Jean-Jacques Bois.

Une solution plug and play pour optimiser la chaine d'approvisionnement

Initialement conçue pour les acteurs de la nutrition animale pour anticiper les besoins en remplissage des silos sur les sites d'élevage, la solution de Nanolike répond dorénavant aussi aux contraintes de la construction pour la gestion de stocks de ciment, avec une version dédiée.



"Pour la nutrition animale, les silos font souvent moins de 25 tonnes et les livraisons s'organisent sur un rythme hebdomadaire, pour les chantiers de construction, les silos ont des capacités de 100 ou 200 tonnes et nécessitent un réapprovisionnement quotidien, voire biquotidien", souligne Jean-Jacques Bois. La technologie de base reste toutefois la même. Créée en 2012, Nanolike a mis au point des jauges de contraintes capables de percevoir les micro-déformations dans la structure des contenants, induites par leur niveau de remplissage, qu'ils soient en plastique ou en acier. Une solution non intrusive !



Il suffit de placer un seul capteur sur l'un des pieds du silo pour assurer un suivi 100% à distance de la chaîne d’approvisionnement. Un système d'alerte automatique se déclenche lorsqu'un niveau pré-défini est atteint. Grâce à une interface unique et à une application mobile dédiée, l'optimisation du chargement des camions et du trajet des livraisons est assurée à l'aide d'une carte disponible sur la plateforme web de Nanolike où l'ensemble des silos connectés du client sont répertoriés.

Plus de 3 000 silos à équiper dans un délai de 2 à 3 ans