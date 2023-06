Isatech devient Dimood et se structure pour se renforcer en France et à l'export

Basé à Vannes dans le Morbihan, le groupe de services informatiques breton, connu depuis 40 ans sous le nom d’Isatech se mue en Dimood. Au-delà d’un changement d’identité, il s’agit pour Frédéric Bazin, à la tête du groupe, "d’apporter une meilleure lisibilité aux expertises du groupe" par le déploiement de différentes marques, sur les multiples verticales que le groupe adresse comme l’agroalimentaire, la distribution, l’industrie, le légal-réglementaire et les assurances.



La marque Isatech reste focalisée sur l’activité historique du groupe : l’intégration, pour les PME et ETI de solutions ERP et CRM de Microsoft, dont la société est partenaire Gold. Pour le président de Dimood, cette nouvelle identité est aussi un moyen de "se préparer à accueillir d’autres croissances externes en France comme à l’international." Sur les deux dernières années, Dimood fait état d’une progression de 30% de son chiffre d’affaires atteignant les 33 millions d'euros, en 2022, contre 25 M€ en 2020.



Si une partie est liée à de la croissance organique, une partie est liée à des acquisitions. Après myPartner au Portugal en 2016, l’ESN a acquis Tryade près de Nantes en 2020 et 50 % de la filiale française du danois 9altitudes en février 2022. 40 % du volume d’affaires de Dimood est aujourd’hui généré hors de France, soit via des projets de clients français présents à l’international, soit par myPartner basé au Portugal.

Booster l’activité d’éditeur

Aujourd’hui, le groupe ne cache pas ses ambitions, avec l’objectif d’atteindre les 40 millions d'euros de chiffres d’affaires en 2024, et 50 millions d'euros d’ici à trois ans. Pour l’atteindre, une activité va être renforcée, celle de l’édition de logiciels et d’applications, toujours en BtoB auprès des PME et ETI. "Une structure nouvelle, qui sera annoncée à la rentrée, va être créée. Comme sur le métier d’intégrateur, on se développer de manière organique mais aussi par croissance externe. De premières acquisitions sont ciblées sur les 24 prochains mois", dévoile Tudal Jaffrelot, directeur général adjoint de Dimood.



Des verticales métiers sont ciblées. "On va dédoublonner notre expertise en intégration sur l’édition, en visant le monde des fournisseurs pour l’agroalimentaire, et le légal dont l’assurance et l’expertise-comptable" précise Tudal Jaffrelot qui entend ainsi, consolider également les positions du groupe à l’international.

Des recrutements à venir

Sur ses sept sites (Vannes, Nantes, Rennes, Paris, Lyon, Porto, Lisbonne), Dimood emploie 300 salariés aujourd’hui contre 65 en 2007. Pour accompagner sa stratégie, le groupe prévoit de renforcer ses effectifs avec une cinquantaine de recrutements dont des consultants fonctionnels et techniques en ERP et CRM, des chefs de projets, mais aussi une quinzaine d’ingénieurs en Data, IA, et cybersécurité. Une vingtaine de ces recrutements concerneront l’activité d’édition.