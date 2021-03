Izi Family lève 500 000 euros pour accompagner les particuliers dans leurs démarches administratives

Ancien directeur du développement du groupe Oui Care, Damien-Jean Coquin a lancé Izi Family en 2017. Son objectif ? "Tel un guichet unique, Izi Family centralise toutes les démarches administratives à réaliser lors d’un évènement de la vie, comme un mariage, une naissance, le décès d’un proche, un départ à la retraite ou un déménagement… Des démarches peuvent vite s'avérer aussi chronophage qu'anxiogène."



D’autant plus quand elles doivent se faire à distance, comme l’implique aujourd’hui le contexte sanitaire. Appuyée par cette dynamique, la start-up du Mans entend aujourd’hui accélérer son développement. Izi Family vient de boucler une seconde levée de fonds de 500 000 euros, auprès des mêmes investisseurs ayant déjà mobilisé 700 000 euros en 2019 : Volney Développement, Ocean Participations et Pays de Loire Participations. Sur l’année 2020, la start-up mentionne avoir accompagné la gestion de plusieurs milliers d’évènements. Et vise, à horizon deux ans, un chiffre d’affaires de 500 000 euros.



Une API administrative

Pour ce faire, Izi Family entend s’appuyer sur la nouvelle version de sa plateforme renforcée de nouvelles fonctionnalités. Le questionnaire initial pour qualifier le contexte de la famille est désormais dynamique. Capable de personnaliser les questions, l’algorithme permet aussi de déduire les organismes sociaux concernés par les démarches à réaliser.



"Selon différents critères géographiques, familiaux ou encore juridiques, notre outil pré-rempli les courriers, les formulaires, les documents administratifs et justificatifs. Le tout est stocké dans un espace privé", détaille Damien-Jean Coquin mentionnant travailler avec un hébergeur français certifié HDS. Le dirigeant d’Izi Family présente aujourd’hui sa plateforme comme une API administrative. "Nous pouvons ainsi nous connecter à d’autres systèmes, toujours dans l’optique de faciliter les démarches." Un premier partenariat a été signé avec La Poste pour l’envoi des courriers directement via leur service en ligne.



En B2B2C

La start-up fonde son modèle économique sur une facturation au forfait, selon le nombre d’évènements gérés. Elle ne cible pas directement les particuliers, mais s’inscrit dans une logique BtoBtoC. "Nos clients sont des grands comptes et des professionnels, comme les assureurs, les banques, les pompes funèbres, les déménageurs ou même des associations", indique Damien-Jean Coquin mentionnant, à ce jour, une centaine de clients dont les Pompes Funèbres Publiques, le Crédit Agricole ou Allianz. Le service peut être utilisé en marque propre ou blanche auprès de leurs clients ou de leurs salariés. Aujourd’hui, Izi Family, qui s’appuie sur des pôles de compétences externes, regroupe six personnes au Mans. L’équipe devrait atteindre 10 à 12 personnes dans l’année à venir.