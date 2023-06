Javelot optimise le stockage des productions céréalières

8% des denrées alimentaires produites dans le monde n’arriveront jamais dans l’assiette du consommateur en raison de problématiques de stockage, selon l’Agence mondiale pour l’alimentation des Nations Unies (FAO). Un chiffre qui croise l’expérience de Vindicien Delcourt, agriculteur céréalier.



"Le stockage de matière agricole sur la ferme augmente alors que les producteurs manquent de formation et d’outils pour le gérer au mieux. Les agriculteurs ne sont pas conscients des risques liés au stockage comme la moisissure, la germination ou encore le développement d’insectes", explique son associé Félix Bonduelle, co-fondateur de la start-up lilloise Javelot.



Ce dernier, ingénieur en agriculture de formation, a rencontré Vindicien Delcourt en 2017. Les deux hommes ont associé l’expertise métier de l’un et le savoir-faire commercial de l’autre pour imaginer une sonde connectée de deux mètres de long, autonome en énergie et en système de communication avec Sigfox ou LoRa, prête à fonctionner une fois plantée dans le grain.

Huit millions de tonnes en surveillance

En allant à la rencontre des coopératives et organismes stockeurs de grain pour qu’ils deviennent prescripteurs de sa solution, la start-up a constaté qu’ils rencontraient une problématique similaire. "Nous avons adapté notre sonde aux grands silos en développant un système en forme de guirlande, un câble long de plusieurs mètres avec des points de température à différents niveaux pour mesurer toute la hauteur du silo."



Javelot s’adapte également aux systèmes de silothermométrie existants déjà en place dans les silos. "Cela évite les investissements inutiles. On peut se connecter sur les sondes fonctionnelles et sur les ordinateurs qui recueillent la donnée pour ensuite les injecter dans Javelot."



La plateforme livre une cartographie complète des sites équipés pour un suivi efficace. Aujourd’hui, plus de 1000 sites industriels sont équipés de la solution Javelot. "Fin 2022, nous avions huit millions de tonnes en surveillance soit plus de 10% d’un marché français de 70 millions de tonnes. Fin 2023, nous estimons que nous surveillerons entre 15 à 20 millions de tonnes de grain."

La ventilation pour compléter l’offre

Au gré des échanges avec les coopératives agricoles, Javelot a intégré la problématique de la ventilation des silos. "Nous avions la température du grain mais l’objectif était de le refroidir pour éliminer les risques grâce au système de ventilation existant." Javelot a créé un boitier capable de prendre la main sur la ventilation afin de définir le moment le plus pertinent pour la mettre en route grâce aux données de température relevées.



La solution analyse ainsi en temps réel l’efficacité de la ventilation. "En améliorant la pratique de la ventilation, nous réduisons de 15 à 30% la consommation d’énergie à l’échelle d’une coopérative, amortissant rapidement l’investissement. Javelot participe aussi de la réduction des insecticides de stockage." Félix Bonduelle évalue à 90% en moins la quantité d’insecticide utilisée, bien que l’INRAE, par l’intermédiaire des CEPP (certificat d’économie des produits phytosanitaires), porte cette réduction estimée à 100%.

De nouvelles fonctions en réflexion

A côté des briques de stockage, Javelot travaille à mettre en place des fonctionnalités logistiques et sanitaires pour répondre aux attentes de ses clients et de la filière agricole. En s’appuyant sur l’intelligence artificielle, la startup planche sur un piège à insectes connecté avec une analyse d’images. Le système pourra détecter la présence d’insectes, les compter mais aussi les identifier dans le cas où, malgré le refroidissement du grain, des insectes viendraient à se développer. Leur reconnaissance apportera une aide à la prise de décision au responsable de silo.



Javelot développe également une solution pour optimiser les flux de grain entre les différents acteurs de la filière : agriculteurs, coopératives, clients professionnels. Grâce à une levée de fonds de 10 millions d’euros réalisée en fin d’année 2022, la start-up poursuit son développement technologique en s’appuyant à la fois sur des compétences internes et externes. Bien implantée en France, Javelot a commencé en parallèle à s’installer en Allemagne, en Pologne mais aussi en Roumanie ou encore en Belgique et entend poursuivre son développement à l’international.