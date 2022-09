Jean-Noël Barrot, le ministre délégué au Numérique, présente ses objectifs dans la cybersécurité

Jean-Noël Barrot, successeur de Cédric O au poste de ministre délégué au Numérique, a dévoilé sa feuille de route dans la cybersécurité lors de la 8ème édition de l'université d'été d'Hexatrust, une association professionnelle regroupant des entreprises dans la sécurité informatique et le cloud.



Faire émerger trois licornes

Devant un parterre d'industriels, il a affiché de nouvelles ambitions d'ici 2025 : tripler le chiffre d'affaires annuel du secteur (28 milliards d'euros en 2020), faire émerger trois licornes (start-up valorisée à plus d'un milliard d'euros) et la création de 37 000 emplois. "Je serai vigilant à ce que nous ayons les moyens de ces ambitions, et j'en surveillerai les résultats", a-t-il promis, cité par La Tribune, présent lors de l'événement.



Pour tenir ces engagements, le ministre délégué a évoqué la création prochaine "d'un accélérateur à destination des start-up de la cybersécurité" sans donner davantage de détails. Une initiative intéressante pour tenter de booster cet écosystème qui est marqué par un manque d'innovation, une certaine frilosité des investisseurs et des industriels ainsi que des difficultés d'exportation. Actuellement, la France ne compte qu'une seule licorne dans la cybersécurité. Il s'agit de Ledger qui a réussi à lever 380 millions de dollars.

Soutenir les hôpitaux face à la flambée des attaques

Au-delà des jeunes pousses, la cybersécurité doit faire face à son principal défi : les attaques. Ces dernières ne cessent de croître et s'attaquent à des secteurs sensibles, comme en témoigne le ransomware dont a été victime l'hôpital de Corbeilles-Essonne. En réaction, Jean-Noël Barrot a annoncé un budget supplémentaire de 20 millions d'euros alloué à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) afin de renforcer l'accompagnement des établissements de santé.



Une rallonge qui s'ajoute au plan d'un milliard d'euros présenté par Cédric O en février 2021. Jusqu'ici, 950 établissements publics dont les "150 plus grands hôpitaux" ont reçu des aides pour auditer leurs infrastructures et leur gouvernance, s'équiper en logiciels ou encore former leurs équipes. Le ministre dit désormais réfléchir à "la pérennisation du dispositif".



Aussi, un plan pour soutenir les ETI et les PME devrait être présenté dans les prochains jours. Au cœur du tissu économique français, ces entités sont particulièrement vulnérables aux attaques informatiques. Les conséquences sont souvent dramatiques pour ces petites structures : 60% des PME subissant une cyberattaque déposent le bilan sous six mois. A ce titre, le gouvernement a présenté en juillet 2021 un dispositif d'alerte en cas de cyberattaque. L'objectif est de mieux faire circuler l'information entre les différents acteurs : les instances représentatives, dirigeantes et le réseau de TPE-PME.

Des annonces attendues sur le cloud

Autre sujet brûlant : le cloud computing. Des annonces sont également attendues la semaine prochaine, a promis Jean-Noël Barrot. Elles porteront notamment sur le futur schéma de certification européen. Ce dernier pourrait exclure les entreprises étrangères, car soumises à des lois extra-européennes, des marchés sensibles (énergie, défense…).