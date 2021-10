Jedha : des formations inédites autour de la Data et de la Cybersécurité

Des formations Data et Cyber pour tous

Depuis sa création il y a près de quatre ans, l’école propose des formations intensives en Data Science, Data Analyse, Data Engineering, mais aussi des formations conçues autour des enjeux relatifs à la Cybersécurité.

« L’idée est de proposer des formations Bootcamp ouvertes à tous et qui sont fortement orientées vers la pratique. Pour chaque discipline, on retrouve tout d’abord des formations “Essentials” qui s’adressent à un public n’ayant que peu ou pas de compétences et souhaitant acquérir des connaissances de base ; des formations “Fullstack” pour les personnes qui veulent se professionnaliser dans un métier précis ; et enfin des formations “Lead” qui permettent d’obtenir un niveau senior dans le domaine étudié. Ce sont trois niveaux de formation que nous avons déployés en Data, et maintenant en Cybersécurité » explique Antoine Krajnc, Data Scientist et fondateur de l’école.

Des programmes modulables dans le temps

Face aux entreprises en demande de collaborateurs de plus en plus compétents, Jedha a voulu concevoir des formations facilement modulables. « Par exemple, pour notre formation Data en Fullstack, nous avons déjà réalisé plus de 1 200 itérations, nous souhaitons que nos programmes s’adaptent continuellement aux dernières avancées technologiques », ajoute Antoine Krajnc.

Jedha met à disposition une plateforme pédagogique nommée « JULIE » (Jedha Universal Learning Interface) qui rassemble l’ensemble des contenus de formations. Grâce à cette approche pédagogique innovante, l’école se place aujourd’hui à la première place du classement des formations Data en France et forme chaque année près de 500 élèves. Depuis juin 2021, Jedha réplique ce modèle pédagogique au secteur de la Cybersécurité.

Une nouvelle formation autour de la Cybersécurité

Conçue par un collectif d’experts en Cybersécurité, cette formation permet aux élèves de comprendre les enjeux de sécurité qui résident dans une infrastructure informatique, mais aussi de détecter les premières vulnérabilités de celle-ci et de les résorber.

L’objectif ? Former des personnes facilement intégrables au marché du travail alors que celui-ci manque cruellement de professionnels qualifiés dans ce domaine : « On estime qu’il manque à ce jour entre 3 et 3,5 millions d’experts en Cybersécurité dans le monde. Dans la seule année 2020, notamment à cause de la crise sanitaire, les cyberattaques ont été multipliées par quatre ! » déclare Antoine Krajnc.

Né de la volonté de démocratiser les compétences en Cybersécurité après celles liées à la Data, ce programme « Cybersécurité Essentials » est la toute dernière formation conçue par Jedha. « À travers son approche pratique, elle permet aux élèves d’acquérir en 40 heures les compétences de base qu’il faut avoir dans ce domaine hautement stratégique », déclare Jordan Douliez, ingénieur sécurité ayant pris part à la conception du programme.

Tout comme pour sa formation Data Essentials, Jedha délivre la formation « Cybersécurité Essentials » à temps partiel autant qu’à temps complet, pour satisfaire les personnes en poste qui souhaitent monter en compétences.

Développer les formations Data et Cybersécurité à l’étranger

Pour la suite de son activité, l’école souhaite continuer à démocratiser l’ensemble de ces domaines de formation au plus grand nombre. L’entreprise a notamment pour objectif d’itérer sur sa plateforme JULIE, véritable cœur du réacteur, afin de permettre aux élèves de monter en compétences de façon encore plus rapide.

Avec son format hybride permettant de suivre la formation autant en présentiel qu’à distance, Jedha met un point d’honneur à garantir une expérience de formation optimale. « Nos formations sont dispensées à distance, et nos campus physiques sont à Paris et à Lyon. Notre volonté est maintenant de développer notre activité à l’international en commençant par s’implanter dans des pays frontaliers tels que le Royaume-Uni, l’Espagne, et l’Allemagne. D’autre part, nous croyons beaucoup aux formations qui mélangent des modules en présentiel et des apprentissages en format hybride. Jedha n’en a pas fini de faire grandir sa communauté ».

Après avoir suivi une formation au sein de l’école, les élèves ont accès à de nombreux débouchés, que ce soit dans des start-up ou au sein de grands groupes internationaux, ou encore pour monter leur propre projet entrepreneurial.

