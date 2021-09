Netflix matérialise sa stratégie dans le jeu vidéo avec un premier rachat de studio

Alors qu'Amazon vient de lancer sa première grosse production vidéoludique, un jeu de rôle en ligne massivement multijoueurs (MMORPG) baptisé New World, Netflix annonce le rachat de son premier studio de développement, le californien Night School Studio. Il est notamment à l'origine d'Oxenfree, un jeu d'aventure narratif sorti sur PC, Mac, consoles et smartphones en 2016, qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires.



Une gamme de jeux en 2022

"Nous sommes aux prémices de la création d'une incroyable expérience de jeu pour nos membres à travers le monde. L'attachement de Night School Studio à l'excellence artistique et leur historique en font un partenaire inestimable dans le cadre de la mise en commun de nos moyens créatifs et de la construction d'une gamme de jeux pour Netflix", a déclaré Mike Verdu, directeur des jeux chez Netflix.



Car, oui, Netflix possède une division jeu vidéo. Mike Verdu a été recruté cet été, après un parcours chez Facebook (Oculus), EA Mobile et Zynga. La plateforme de streaming a dévoilé plus tôt dans l'année sa volonté de se lancer dans cette activité. Après une première incursion sous la forme d'une licence, avec un jeu mobile gratuit inspiré de sa série maison Stranger Things lancé en 2017, Netflix est déterminé à offrir des jeux sur sa plateforme dès 2022, dans la continuité de ses services de divertissement, accessibles via son abonnement standard. Des jeux qui seront sans pub et sans microtransactions, a précisé Mike Verdu.



La bataille du cloud gaming

La stratégie de Netflix n'est pas étonnante, le patron de la plateforme ayant déclaré dès 2019 qu'elle était en concurrence non pas avec HBO, mais avec Fortnite en matière de temps de cerveau disponible. Par ailleurs tous les géants de la tech se sont essayés avec plus ou moins de succès (voir les déboires de Google Stadia) aux jeux vidéo.



En outre, le secteur pourrait connaître une petite révolution grâce au cloud gaming, et à ce titre les plateformes de streaming sont bien positionnées pour se tailler une part du marché. Disney est depuis longtemps présent dans l'industrie du jeu vidéo (mais pas dans sa distribution), et Amazon Prime propose déjà un service de gaming sur PC, inclus dans l'abonnement aux Etats-Unis. Amazon a par ailleurs lancé une plateforme de cloud gaming en 2020, Luna, qui est toujours en phase d'expérimentation.



En attendant de déployer ses jeux à grande échelle, Netflix a lancé des jeux mobiles dans quelques pays européens (Espagne, Italie, Pologne), accessibles dans l'application Netflix sur les systèmes Android.