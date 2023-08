Jeu vidéo : services et biens virtuels bousculent le modèle des consoles

Le montant des achats in-game et des abonnements se rapproche des dépenses consacrées aux jeux physiques et aux téléchargements de jeux, selon une étude d'Ampere Analysis dont les données sont rapportées par le Financial Times. L'étude prévoit que les revenus générés par les joueurs sur console atteindront 21 milliards de dollars en 2023. Un chiffre d'affaires qui comprend à la fois les abonnements aux Game Pass, les objets virtuels et l'ensemble des services vendus dans les jeux free to play.

Le chiffre d'affaires total du marché des jeux sur consoles est attendu aux alentours de 42 milliards de dollars cette année, en croissance de 1,3% après avoir reculé l'année précédente. En intégrant les machines elles-mêmes, il devrait s'établir à 61,5 milliards de dollars.

L'évolution du marché vers les abonnements et les services accompagne la croissance de la part du mobile dans le marché du jeu vidéo, plateforme dominée par les jeux free to play, ainsi que la remise en question du modèle traditionnel des consoles. Sony a indiqué avoir vendu moins de PS5 que son objectif, malgré la fin des ruptures d'approvisionnements et une croissance des ventes de consoles de 38% au premier trimestre.

De son côté Microsoft attend toujours de savoir s'il sera autorisé par les autorités de la concurrence britanniques à racheter Activision, une acquisition qui doit notamment alimenter ses services d'abonnement et de streaming.