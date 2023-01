Jeux mobiles : l'israélien Playtika lance une OPA sur Rovio

Sur le marché du jeu mobile, la consolidation n'est pas terminée. La société israélienne Playtika, cotée au Nasdaq depuis 2021, a lancé le 19 janvier une offre publique d'achat sur Rovio, l'éditeur du jeu Angry Birds, qui s'était introduit en Bourse en 2017. Cette OPA valorise le finlandais 750 millions d'euros, dans la mesure où Playtika offre 9,05 euro par action.

Il s'agit d'une offre relevée par rapport à la proposition initiale de Playtika le 16 janvier, qui s'élevait à 8,50 euros par action. Elle représente une prime de 60% par rapport au cours de l'action à la clôture le soir de l'offre.

Suppressions de postes

Playtika est un éditeur de jeux mobiles de casino, de cartes et de poker fondé en 2010. Comme Zynga, il a d'abord débuté sur les réseaux sociaux avant de se tourner vers les plateformes mobiles. L'entreprise s'est développée par acquisitions successives, les dernières étant JustPlay en 2022 et Reworks en 2021, que l'entreprise a rachetée entre 400 et 600 millions de dollars.

La société a souffert de l'essoufflement du marché des jeux mobiles l'année dernière, qui l'a conduit à annoncer en décembre dernier le licenciement de 15% de ses effectifs en Europe, en Israël et aux États-Unis.

Une consolidation menée par les grands éditeurs

Ces dernières années, une grosse partie de la consolidation dans le secteur des jeux mobiles a été réalisée par les grands noms du jeu vidéo toutes plateformes. Il y a un an, Take-Two a ainsi racheté Zynga pour 12,7 milliards de dollars. En 2015 King Digital était entré dans le giron d'Activision, que cherche à racheter Microsoft, pour près de 6 milliards de dollars. En 2016, Tencent avait acquis Supercell pour 10,2 milliards de dollars. Ubisoft a par ailleurs repris Kolibri Games en 2021, et Electronic Arts Playdemic en 2020, et Glu Mobile en 2021. En août dernier, Sony a de son côté créé une division dédiée aux jeux mobiles en rachetant Savage Game.