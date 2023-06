Jeux vidéo : le montpelliérain Plug In Digital recherche la taille critique

Fort des 70 millions d’euros levés auprès de Bridgepoint Development Capital fin 2021, l’éditeur et distributeur de jeux vidéo Plug In Digital (siège à Montpellier) finalise l’achat d’un studio au Sud de l’Espagne.



"C’est une question de quelques jours pour enregistrer l’opération, assure le président fondateur Francis Ingrand. Cette société d’une dizaine de personnes, avec laquelle nous collaborons depuis longtemps, est spécialiste de l’adaptation de jeux sur différentes plateformes. Je pense que nous ferons cinq à six acquisitions, au rythme de deux par an. Nous allons plutôt vers des sociétés avec lesquelles nous avons déjà collaboré."



La première opération a été l’aquisition du studio Celsius Online (70 personnes), spécialiste du jeu sur mobile basé à Paris et Lille. Un rachat annoncé en mars 2023.

Des production plus ambitieuses

"L’argent récolté fin 2021 nous permet aussi d’aller vers des productions plus ambitieuses", ajoute Francis Ingrand. Fondé en 2012, Plug In Digital a ajouté à son métier d’origine (la distribution et le développement commercial pour les éditeurs et studios indépendants) une activité d’édition depuis 2015 et dispose de deux labels : Dear Villagers (The Forgotten City, ScourgeBringer...) et PID Games (Alba: A Wildlife Adventure, Paper Beast...)..



"Il y a une vraie volonté de conserver ces deux piliers distribution et édition, qui font chacun environ la moitié de l’activité", assure Francis Ingrand. Plug In Digital indique avoir plus de 1200 jeux en catalogue et sera au salon Gamescom de Cologne en août.

Maintenir la croissance

Selon le PDG, les perspectives du marché du jeu vidéo sont complexes. "On travaille beaucoup avec les Gafam, qui ont tendance à réduire la voilure. Nous sentons un ralentissement de la consommation. Partout, on ressent clairement la baisse liée à l’inflation. Il y a un rééquilibrage à l’excès depuis la fin de la période Covid, et toujours beaucoup de concurrence, d’où l’importance d’avoir une taille critique. On essaie aussi de maintenir la croissance grâce aux acquisitions."



Le groupe Plug In Digital vise 30 millions d’euros de chiffre d’affaires sur son exercice 2023 (clos fin septembre), soit une croissance "de 15 à 20%. Plus on grossit, plus il est difficile de maintenir des taux de croissance très élevés." Le taux avait dépassé 54% de croissance moyenne annuelle entre 2017 et 2020. Aujourd’hui, le groupe emploie 130 personnes, dont 60 à Montpellier (où il a récemment inauguré ses nouveaux locaux dans une villa de 800 m2) et a des bureaux à Paris, Lille et à Shanghaï (trois personnes).



La Chine fait 10% de l’activité internationale. "Pour les États-Unis, nous travaillons avec une agence, et nous arrivons à opérer depuis Montpellier." Côté technologie, Francis Ingrand relève la sortie du casque de réalité mixte d'Apple et la montée de la réalité virtuelle. "L’intelligence artificielle nous impacte aussi en faisant baisser les coûts de production. C’est le début, mais c’est un sujet qui me semble super important, on a des gens spécialisés là-dessus."