Jeux vidéo : Square Enix vend ses studios nord-américains à Embracer

Le groupe Square Enix (Final Fantasy, Dragon Quest) a annoncé ce lundi 2 mai la cession de ses filiales Eidos Interactive (Deus Ex), Square Enix Montreal (jeux mobiles dérivés de jeux consoles à gros budget) et Crystal Dynamics (Legacy of Kain, Tomb Raider) au groupe suédois Embracer, pour 300 millions de dollars. Embracer met la main sur une cinquantaine de franchises, et plus d'un millier d'employés. Square Enix indique qu'il conservera l'édition de certaines franchises, notamment Life is Strange et Just Cause. La transaction doit être entérinée d'ici septembre 2022.



Square Enix veut investir dans la blockchain

"L'opération aidera l'entreprise à s'adapter aux changements en cours dans l'industrie, en établissant une allocation des ressources plus efficiente, ce qui augmentera la valeur de l'entreprise en accélérant sa croissance de son cœur de métier", explique le groupe japonais dans un communiqué. Square Enix ajoute que la cession lui permettra d'investir dans de nouvelles activités liées à la blockchain, au cloud et à l'intelligence artificielle.



Embracer est la maison mère de 10 filiales, dont THQ Nordic, Koch Media (Saints Row), Gearbox (Half-Life, Duke Nukem) et Asmodee (jeux de société), et possède plus de 120 studios de développement. Le groupe emploie 12 500 personnes dans plus de 40 pays.



Le secteur du jeu vidéo connaît actuellement une forte consolidation. Les actionnaires d'Activision Blizzard viennent de donner leur feu vert au rachat par Microsoft pour 68 milliards de dollars, annoncé en janvier, qui doit encore recevoir l'autorisation de l'autorité de la concurrence. En février, Sony a racheté Bungie pour 3,6 milliards de dollars. Le marché bruisse toujours de rumeurs, concernant notamment une vente de Warner Bros Games, qui détient notamment le studio NetherRelam (Mortal Kombat) et les licences Batman. UbiSoft, par ailleurs, a vu le cours de son action remonter dernièrement sur fonds de rumeur de rachat par un fonds d'investissement.