JobTeaser rachète son concurrent danois Graduateland

Le site français d'emploi dédié aux étudiants et aux jeunes diplômés JobTeaser annonce ce mardi 20 septembre sa première acquisition en Europe. Il s'agit de Graduateland, un concurrent danois. Ce rachat va permettre à la société, implantée dans 25 pays, d'occuper une position de leader en Scandinavie et entre dans le cadre de sa stratégie d'expansion en Europe.



un groupe de 400 salariés

A eux deux, JobTeaser et Graduateland proposeront un vivier de 5 millions d'étudiants provenant de plus de 750 écoles et universités européennes à 250 000 recruteurs en Europe. "Les talents locaux disponibles ne répondent désormais plus systématiquement aux attentes des recruteurs, qui se penchent désormais sur l’ensemble de l’Europe. Cette ? tendance s'est considérablement accélérée avec la démocratisation du travail à distance. Du côté des jeunes talents, la mobilité est également devenue un critère vivement recherché, ce qui les pousse à étendre leur recherche au-delà des frontières", commente Adrien Ledoux, le patron de JobTeaser, dans un communiqué.



JobTeaser, fondé en 2008, compte plus de 350 salariés en Europe, et Graduateland, créé en 2010, emploie 45 personnes. Sa plateforme est utilisée par 1,2 million de candidats à la recherche d'un stage ou d'un premier emploi, et par plusieurs milliers d'entreprises.



Le nouvel ensemble compte procéder lui-même à 150 embauches, en France et en Europe, dans le cadre de sa croissance. Depuis sa création, JobTeaser a levé 68 millions d'eurosle denrier tour de table remontant à 2019. L'entreprise fait partie du Next40/120.