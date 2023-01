Joe Biden appelle à l’union pour lancer un grand projet de régulation des Big Tech

Le président américain veut siffler la fin de la récréation pour les Big Tech. Dans une tribune publiée mercredi 11 janvier par le Wall Street Journal, Joe Biden ne mâche pas ses mots et dit vouloir faire bouger les choses.

“Comme beaucoup d’Américains, je m’inquiète de la façon dont certains acteurs du marché collectent, partagent et exploitent nos données les plus personnelles, aggravent l’extrémisme et la polarisation dans notre pays, faussent les règles du jeu de notre économie, violent les droits civils des femmes et des minorités, et mettent même nos enfants en danger”, écrit le président américain en introduction.

Joe Biden appelle ainsi toutes les forces politiques, aussi bien les Démocrates que les Républicains, à unir leurs forces pour “adopter une législation bipartisane forte afin de responsabiliser les grandes entreprises technologiques”.

C’est un portrait plutôt sévère que dresse le chef d’État, accusant les géants de la tech, sans jamais les nommer individuellement, de “mener des expériences sur les enfants pour faire du profit”, d’avoir “étouffé l’innovation” en évinçant “les entreprises familiales de leurs plateformes” ou d’être devenus des “chambres d’écho toxiques en ligne” incitant à la violence.

Trois grands principes

Pour mener à bien les réformes nécessaires, il érige trois grands principes. D’abord, un niveau de protection de la vie privée des Américains “sérieux” au niveau fédéral et des limites imposées aux entreprises sur ce qu’elles peuvent collecter, utiliser et partager. “Il ne suffit pas que les entreprises divulguent les données qu’elles collectent. Une grande partie de ces données ne devrait pas être collectée en premier lieu, en particulier pour les utilisateurs les plus jeunes", a-t-il déclaré.

Il appelle ainsi à limiter le ciblage publicitaire et à l’interdire complètement pour les enfants — la voie empruntée par l’Union européenne avec l’application imminente du Digital Services Act (DSA).

Responsabiliser les plateformes

Le président américain réclame ensuite de changer le régime de responsabilité des plateformes et de réformer “fondamentalement” certaines dispositions du Communications Decency Act, dont la section 230 dispose qu’“aucun fournisseur ou utilisateur d’un service informatique interactif ne doit être traité comme l’éditeur ou le locuteur d’une information fournie par un autre fournisseur de contenu d’information” — avec l’ambition originelle de garantir la liberté d’expression, valeur fondatrice des États-Unis, des citoyens en ligne.

“Nous avons également besoin de beaucoup plus de transparence sur les algorithmes utilisés par les grandes entreprises technologiques pour les empêcher de pratiquer des discriminations, de priver des femmes et des minorités tout aussi qualifiées d’opportunités, ou de proposer aux enfants des contenus qui menacent leur santé mentale et leur sécurité”, a-t-il ajouté.

Rétablir une concurrence juste

Enfin, le locataire de la Maison-Blanche a indiqué vouloir s’attaquer aux abus de position dominante et instaurer des règles pour une concurrence plus juste, sans toutefois apporter plus de précisions sur ses projets. “La prochaine génération de grandes entreprises américaines ne devrait pas être étouffée par les opérateurs historiques dominants avant d’avoir eu la chance de décoller”, a-t-il souligné.

S’il a détaillé les chantiers engagés sous son administration, Joe Biden reconnaît néanmoins les “limites” de son pouvoir, mais exhorte le Congrès à se rallier derrière ses ambitions et à passer à l’action. “Unissons-nous derrière nos valeurs communes et montrons à la nation que nous pouvons travailler ensemble pour mener à bien notre mission”, a-t-il conclu.