John Carmack fonde Keen Technologies et lève 20 millions de dollars pour révolutionner l'IA

John Carmack, légendaire programmeur c'étant fait connaître dans les années 1990 au travers de jeux comme Doom ou Quake, a fondé une start-up spécialisée dans la recherche en intelligence artificielle. Baptisée Keen Technologies, en référence au jeu Commander Keen, premier succès commercial sur lequel il a travaillé, l'entreprise se focalisera plus particulièrement sur l'Artificial General Intelligence (AGI), c'est-à-dire dont les capacités sont applicables à diverses catégories de problèmes.



John Carmack a officiellement annoncé la nouvelle le 19 août par le biais d'un tweet, indiquant au passage qu'il a réalisé une levée de fonds de 20 millions de dollars menée par Nat Friedman, qui fut CEO de GitHub de 2018 à 2021, et Daniel Gross, un entrepreneur et investisseur dont la première start-up a été rachetée par Apple en 2013. Ont également participés Patrick Collison, CEO de Stripe, Tobi Lutke, CEO de Shopify, Jim Keller, un célèbre ingénieur en microprocesseurs, ainsi que les fonds Sequoia Capital et Capital Factory.



Le rêve d'une intelligence proche de celle du vivant

Le concept d'AGI s'oppose aux technologies actuelles d'IA, qui sont spécialisées et reposent sur l'entraînement de modèles sur des sets de données prédéfinis afin de leur apprendre à répondre à des problématiques spécifiques. Sujet de beaucoup de fantasmes liés à la science-fiction, il reste néanmoins très populaire au sein de la communauté tech. Il est aussi le sujet de recherches sérieuses de la part de spécialistes comme Yann LeCun, cocréateur du deep learning.



L'AGI nécessite une approche fondamentalement différente, et c'est le parti-pris de John Carmack, qui s'est mis à explorer le sujet en novembre 2019. Il avait alors réduit son rôle au sein de Meta (anciennement Facebook) à celui de Consulting CTO sur la partie réalité virtuelle. Il a précisé lors de l'annonce de sa levée de fonds qu'il continue à dédier 20% de son temps à ce rôle de consultant sur la VR. Il explique par ailleurs qu'il aurait pu investir 20 millions de dollars lui-même, mais qu'impliquer l'argent d'autres personnes est un moyen de renforcer sa discipline et sa détermination à produire un résultat.

Une approche de "savant fou"

Il ne précise pas s'il compte recruter ou s'il continuera de travailler seul sur la question, mais son approche a été jusqu'à présent de "jouer au savant fou" en expérimentant à son gré. Si cette méthodologie peut prêter à sourire, Carmack fut un véritable pionnier de la 3D et ses capacités techniques ne sont pas à remettre en doute. Peu nombreux sont donc ceux qui se risquent à dénigrer ses ambitions, même si de son propre aveu il est tout à fait possible qu'il échoue.



En 2000, aux prémices de l'industrie "new space" américaine, il avait fondé Armadillo Aerospace pour s'attaquer au secteur spatial. Malgré quelques succès, l'entreprise a fini par fermer en 2015. Outre l'AGI, il s'intéresse aussi depuis plusieurs années à la fusion nucléaire, mais considère qu'il est difficile à l'heure actuelle de s'attaquer sérieusement au problème pour un seul homme.