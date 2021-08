John Deere met le cap sur l'automatisation de l'agriculture en s'emparant de Bear Flag Robotics

John Deere, spécialiste de la fabrication de matériels agricoles, s'empare de la start-up Bear Flag Rotobics qui développe des technologies d'automatisation des machines agricoles. Cette acquisition, dont le montant s'élève à 250 millions de dollars, a été annoncée jeudi 5 août 2021.



Automatisation de tracteurs existants

La start-up fondée en 2017 dans la Silicon Valley développe des technologies de conduite autonome compatibles avec les machines agricoles existantes. Il n'est pas nécessaire de s'équiper d'un nouveau tracteur mais simplement d'équiper son appareil des solutions mises en place par Bear Flag. Un seul opérateur peut contrôler à distance toute une flotte de tracteurs, selon la jeune pousse qui propose un suivi en temps réel des tracteurs autonomes en fonctionnement grâce à des flux vidéo. Cela permet d'équiper une flotte de tracteurs rapidement et de répondre à une forte demande saisonnière avec un seul opérateur.



"L'un des plus grands défis auxquels les agriculteurs sont confrontés aujourd'hui est la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée pour exécuter des opérations urgentes qui ont un impact sur les résultats de l'agriculture, explique Igino Cafiero, cofondateur et CEO de Bear Flag Robotic. L'automatisation offre une alternative sûre et productive pour relever ce défi de front". Les équipes de la jeune pousse sont constituées d'agriculteurs, d'ingénieurs, de spécialistes des technologies d'automatisation, de la fusion des capteurs, de la vision, des données, des logiciels et du matériel.



John Deere lorgne sur les nouvelles technologies

La collaboration entre John Deere et Bear Flag a débuté en 2019 à l'occasion du programme de l'entreprise visant à renforcer la collaboration avec les start-up et évaluer l'apport potentiel de leurs technologies. Depuis, Bear Flag a déployé avec succès ses technologies d'automatisation au sein de certaines exploitations agricoles aux Etats-Unis.



En s'emparant de cette jeune pousse, John Deere veut accélérer le développement et la commercialisation d'outils autonomes pour la ferme et renforcer sa stratégie sur le long terme visant à créer des machines plus intelligentes dotées de technologies avancées afin de répondre aux besoins de ses clients. L'entreprise regarde de près les nouvelles technologies. Par exemple, elle a testé le VoloDrone de la start-up allemande Volocopter pour faire de l'épandage sur les champs.