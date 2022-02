Join lève 4,5 millions d'euros pour démocratiser le format des web stories

Join, start-up française qui propose aux marques une solution pour dupliquer le format des stories sur différentes plateformes (du site web à l'envoie de mails), lève 4,5 millions d'euros. Une levée de fonds en seed annoncée le 10 février 2022 et menée auprès de XAnge et Seedcamp, et des business angels.



Dupliquer les stories sur le web

L'arrivée des réseaux sociaux et leur hégémonie a changé la façon dont les internautes consomment le contenu, cherchent des informations et font leur shopping. "L'expérience utilisateur est complètement revisitée, basée sur des contenus plus visuels, dynamiques et interactifs", affirme Jonathan Szwarc, cofondateur de Join, dans un communiqué. Face à ce constat, la start-up parisienne a développé une solution permettant aux marques de répliquer le modèle des stories sur d'autres supports.



La start-up fondée en 2018 propose un logiciel complet grâce auquel les marques peuvent créer, sans compétence de code ou de design, des stories. Il n'est pas nécessaire que les équipes marketing, design et produit d'une entreprise se réunissent pour créer un tel contenu. En quelques minutes il est possible de créer ces stories à partir de modèles. Puis, l'intégration de ces stories sur le support sélectionné (site web, application mobile, mail, etc.) se fait en un clic.



L'outil de Join permet également de mesurer les performances de la campagne et de monétiser les stories. Join se targue de dynamiser les sites internet dont le modèle repose principalement sur du texte avec une expérience utilisateur peu engageante, une navigation mobile pas engageants et des publicités intrusives. L'objectif est clair : proposer une solution permettant aux entreprises de répliquer le mode consommation de contenu des réseaux sociaux, et plus particulièrement les stories.



Join assure que plus de 20 millions de Web Stories sont déjà en ligne dans le monde et que 100000 nouvelles Stories sont postées chaque jour. Cet outil de communication est déjà référencé par les outils de Google.



Une quarantaine de clients

La start-up, qui dispose d'une quarantaine de clients, assure compter parmi eux des entreprises comme L'Oréal, Cdiscount, Carrefour, Ouest-France, et Marmiton. Join souhaite également séduire des marques qui maîtrisent déjà leur communication sur les réseaux sociaux et qui souhaitent proposer une expérience similaire sur leur site internet. Avec cette levée de fonds, Join va renforcer ses équipes tech, produit, commercial et marketing. La jeune pousse souhaite également créer de nouvelles expériences sur les sites et proposer des parcours utilisateurs plus interactifs (shopping, recommandations d’articles…).