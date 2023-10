Jugé pour fraude, l'ancienne star des cryptos Sam Bankman-Fried risque jusqu'à 110 ans de prison

Moins d’un an après l’implosion de FTX, le procès Sam Bankman-Fried s’ouvre mardi 3 octobre devant un tribunal de Manhattan. L'ancien patron de la plateforme d'échanges de cryptomonnaie est accusé de fraude par les procureurs new-yorkais. Au terme de six semaines d’audience, il risque jusqu’à 110 ans de prison.

Château de cartes

Il y a tout juste un an, “SBF” était encore une des vedettes du monde des cryptos, au même titre que Changpeng Zhao, dit "CZ", le patron de son rival Binance. En réalité, l’empire qu’il semblait avoir bâti n'était qu’un château de cartes. Il s’est effondré en quelques semaines, entraînant avec lui quelques 8 milliards de dollars de fonds placés par les clients de FTX.



Tout est parti d’un article publié, en novembre 2022, par le site spécialisé CoinDesk sur le véritable niveau des réserves d'Alameda Research, un fonds d’investissement rattaché à FTX. Le début d’un engrenage qui provoque la chute de la plateforme, encore valorisée à 32 milliards de dollars, seulement dix jours plus tard.



Depuis, l’enquête a révélé des transferts non autorisés des fonds des clients de FTX vers Alameda, d’abord pour spéculer sur une hausse de certaines cryptomonnaies. Puis, pour couvrir ses lourdes pertes à partir du printemps 2022, quand ses créanciers ont exécuté des appels de marge suite à la chute des cours et à plusieurs faillites dans le secteur.

Simple négligence ?

Devant la justice, Sam Bankman-Fried affronte sept chefs d’inculpation. Il n’est cependant pas encore certain qu’il accepte de témoigner. En revanche, plusieurs anciens responsables de FTX et d’Alameda se succéderont à la barre des témoins, dans le cadre notamment d’accord de collaboration avec la justice. Ce sera le cas de Caroline Ellison, ancienne patronne d’Alameda et ancienne petite amie de l'accusé.



Pour sa défense, les avocats de "SBF" devraient plaider la négligence, mettant en avant son inexpérience dans la gestion d’une entreprise et assurant qu’il ignorait que ses actes étaient illégaux. En clair, le dirigeant reconnaît des erreurs mais rejette les accusations de fraude. Ces avocats chercheront ainsi à rejeter la faute sur les services juridiques de FTX.

Un deuxième procès en 2024

Remis en liberté après son arrestation aux Bahamas et son extradition vers les Etats-Unis en décembre 2022, l’ancien patron de FTX a été renvoyé en prison cet été. La justice avait estimé qu’il n’avait pas respecté les règles de son contrôle judiciaire, notamment en partageant avec le New York Times des documents personnels et intimes écrits par Caroline Ellison, dans le but de la discréditer.



Qu’il soit reconnu coupable ou innocent à l’issue de ce procès, Sam Bankman-Fried n’en aura pas fini avec la justice américaine. Cinq autres chefs d’inculpation ne seront examinés que dans un second procès, qui doit se tenir en mars 2024, pour des raisons juridiques liées au processus d’extradition depuis les Bahamas. Accusé de corruption en Chine et de violation des lois électorales américaines, il risque jusqu’à 45 années supplémentaires en prison.