Juni, la néobanque suédoise à destination des e-commerçants, lève 21,5 millions de dollars

La Suède, berceau de la fintech Klarna, voit d'autre jeunes pousses se lancer dans ce secteur. Lancée en version bêta il y a trois mois seulement, la néobanque Juni a levé 21,5 millions de dollars lors d'une levée de fonds en série A. La start-up qui offre un service "conçu pour les entrepreneurs du commerce électronique et du marketing en ligne" a su attirer les investisseurs de DST Global, Felix Capital, Cherry Ventures et d'autres.



Un compagnon financier pour les commerçants

Créée par des anciens du commerce en ligne et de la finance, Juni se targue d'avoir une certaine expertise du milieu et d'être capable de fournir un service adapté. "Notre mission a toujours été de devenir le compagnon financier du commerce électronique, en permettant aux entreprises d'automatiser plusieurs parties de leurs activités et en leur permettant de se concentrer sur ce qui compte vraiment", a indiqué le PDG Samir El-Sabini dans un communiqué.



Juni est une plateforme bancaire en ligne qui est pensée pour agir "comme un compagnon financier". La solution est conçue comme un outil de paiement pour les entrepreneurs et s'intègre avec des milliers de banques et fournisseurs de paiement pour permettre aux entreprises clientes de se concentrer sur leur cœur de métier plutôt que de gérer les dépenses publicitaires et les factures. Juni offre également un cashback de 1% sur les dépenses de l'entreprise.



De nouvelles fonctionnalités prévues

La société a levé 2,4 millions de dollars lors de son tour de table d'amorçage en novembre dernier, et son produit bêta n'a été officiellement lancé qu'en mars. Depuis, la société affirme avoir gagné 300 clients et augmenté son volume total de transactions de près de 500% d'un mois sur l'autre. Une croissance qui séduit les investisseurs. "En seulement trois mois, Juni a déjà prouvé qu'elle avait le potentiel pour devenir la prochaine grande solution technologique pour les commerçants du monde entier", ont déclaré Joseph Pizzolato et Susan Lin, investisseurs chez Felix Capital, dans un communiqué.



Pas question de s'arrêter en si bon chemin. La start-up souhaite lancer plusieurs nouvelles fonctionnalités et recruter davantage. "Nous allons maintenant redoubler d'efforts pour recruter les meilleurs talents de l'industrie afin de faire croître notre organisation et accélérer notre développement pour créer la meilleure plateforme au monde destinée à tous les acteurs du commerce électronique et du marketing à la performance", a dévoilé Samir El-Sabini. La société prévoit de quadrupler la taille de son équipe, passant de 28 à plus de 100 employés dans les 12 prochains mois.