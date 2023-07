Juno lève 3 millions d'euros pour sa solution de gestion des process dans les usines

Juno, qui a lancé en janvier 2023 une solution SaaS de gestion des opérations pour l'industrie, annonce ce 4 juillet une première levée de fonds de 3 millions d'euros. Le tour de table a été réalisé auprès de Bpifrance, MAIF Avenir et OSS Ventures, ainsi que de plusieurs business angels du monde de l'industrie.



Fondée il y a un an et demi, la start-up parisienne entend "rendre les usines européennes plus productives en digitalisant leurs processus opérationnels et en permettant une traçabilité complète et en temps réel des données terrain". "Concrètement, ce qu’on apporte, c’est une augmentation de 30% sur la productivité d’une usine, une réduction de 80% du temps sans valeur ajoutée des opérationnels, et une détection de 100% des non-conformités", affirme Reda Ouafi, CTO et co-fondateur de Juno.

Déployable en deux mois

La solution, dédiée au pilotage des opérations industrielles et déployable en deux mois, remplace les process basés sur le papier ou sur des fichiers Excel. Elle est notamment utilisée dans les industries pharmaceutique et agro-alimentaire. Concrètement, elle permet de gérer la création et le partage de documentation, les workflows de validation, la collecte et l'analyse de données en temps réel, et de mesurer les performances.



L’objectif de cette levée de fonds est de multiplier par deux les effectifs pour atteindre 25 personnes fin 2024, de développer de nouvelles fonctionnalités intégrant du machine learning et de l’IA, et de s'étendre à l’international.