Jupiter, le premier supercalculateur exaflopique d'Europe, sera opérationnel en 2024

L'entreprise commune pour le calcul à haute performance européen (EuroHPC) a annoncé le 3 octobre la signature du contrat de passation de marché pour le supercalculateur Jupiter, l'ordinateur le plus puissant en Europe capable d'atteindre des performances exaflopiques (capable d'exécuter plus d'un milliard de milliards de calculs par seconde). Opérationnel en 2024, il sera installé sur le campus de l’institut de recherche de Jülich en Allemagne et sera exploité par le centre de supercalcul de Jülich.



Jupiter est financé à hauteur de 500 millions d'euros par l'Union européenne. Le reste est apporté par le ministère fédéral allemand de l'Education et la Recherche et le ministère de la Culture et des Sciences du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie.

Des recherches dans la santé et l'environnement

Jupiter sera mis à disposition des chercheurs et des entreprises pour développer des systèmes d'apprentissage automatique pour répondre aux défis du changement climatique et de la découverte de médicaments et de matériaux.



A la suite d'un appel d'offres lancé en janvier 2023, c'est Eviden – la branche d'Atos qui regroupe ses activités dans le cloud, la cybersécurité, les supercalculateurs et l'informatique quantique – qui a été choisie pour sa construction. Le supercalculateur intégrera Rhea, le processeur européen de la pépite française SiPearl, qui récemment levé 90 millions d'euros.

Le deuxième ordinateur exaflopique sera installé au CEA

Jupiter est le septième superordinateur européen, après Discoverer en Bulgarie, MeluXina au Luxembourg, Vega en Slovénie, Karolina en Tchéquie, Leonardo en Italie, Lumi en Finlande et Deucalion au Portugal. Lumi et Leonardo font partie des 5 supercalculateurs les plus rapides au monde, les autres étant situés au Japon et aux États-Unis. Le deuxième ordinateur exaflopique, Jules Vernes, doit être installé en France en 2025, plus précisément dans le Très grand centre de calcul (TGCC) du Commissariat aux énergies alternatives et à l'énergie atomique (CEA).