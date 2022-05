Kaduceo lance une solution "no code" pour aider les établissements de santé à optimiser le parcours de soins

La société toulousaine Kaduceo engage une levée de fonds pour accompagner le lancement de sa nouvelle solution "no code" de machine learning dédiée 100% au secteur de la santé, un outil d’aide à la décision destiné aux établissements de santé. "Le premier tour, de 2 à 3 millions d’euros devrait être bouclé à la fin de l’été 2022", précise Cédric Giorgi, directeur adjoint de Kaduceo.



Présentée au salon Santexpo, qui vient de refermer ses portes à Paris, la solution est actuellement en beta test auprès d'une douzaine de professionnels hospitaliers et établissements.



De l'optimisation du parcours de soin à l'optimisation organisationnelle

Créée en 2014, la société s'affiche comme un spécialiste en science des données. Elle développe des algorithmes de machine learning et des solutions numériques de traitement de données de santé à destination des établissements hospitaliers. Après le développement d'une première application destinée à identifier les points d'amélioration dans la facturation, la start-up s'est intéressée à l'optimisation du parcours de soins, pour évoluer progressivement vers l'optimisation organisationnelle.





Flux de patients, durées d'hospitalisation, prise en compte des risques d'annulation de dernière minute, gestion optimisée des équipements ou l'analyse des besoins en personnels... Les besoins d'anticipation au sein des établissements de santé sont nombreux. Pour illustration, en 2020, en pleine crise du Covid-19, Kaduceo propose des analyses descriptives et des modèles prédictifs sur une application web, libre d'accès pour permettre aux hôpitaux d'anticiper les arrivées de patients positifs au Covid-19 et de réorganiser leurs activités non-Covid.



Jusque là, la société proposait des prestations d'analyse des données et livrait ses résultats. "Avec notre nouvelle solution, nous changeons d'approche pour permettre aux établissements de santé de réaliser eux-mêmes leurs analyses. Dorénavant, ils peuvent, en toute autonomie et sans compétence technique requise, construire eux-mêmes leurs modèles prédictifs à partir de leurs propres données", explique Cédric Giorgi.

Le no code pour booster le déploiement de l'IA dans les hôpitaux

A chaque établissement de s'approprier l'outil. Très concrètement, l'utilisateur construit, à partir d'un catalogue d'analyses pré-établi, des scenarii exploratoires et prédictifs. Grâce à une connexion au système d'information hospitalier (SIH), la collecte de données est simplifiée. Les modèles apprennent à partir de ces données, dans une démarche d'apprentissage à la fois locale et personnalisée.



"Au-delà de la simplification technique pour l'utilisateur, nos algorithmes réduisent significativement le temps nécessaire entre les hypothèses de départ et les résultats", insiste Cédric Giorgi. Le déploiement commercial est prévu pour l’automne 2022 en France. Dès 2023, Kaduceo compte s'attaquer plus largement au marché européen. Des premiers contacts commerciaux sont engagés en Belgique et en Espagne.



"Nous avons l'opportunité de nous positionner en pionnier sur ce marché. Nous devons faire très vite", souligne Cédric Giorgi. La société toulousaine, qui emploie actuellement 14 salariés, compte muscler ses équipes dans les prochains mois avec la création d'une dizaine de postes supplémentaires.