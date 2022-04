Kaliz lève 20 millions d'euros pour accélérer le déploiement de sa plateforme de gestion locative

Kaliz, entreprise spécialisée dans la gestion locative de biens immobiliers, annonce ce 28 avril une levée de fonds de 20 millions d'euros. Elle a été menée par ASSU 2000 Participations, la holding à la tête du groupe Vilavi, spécialisé dans le courtage en assurances. Elle avait déjà levé 2,3 millions d'euros en 2020.



Un service hybride

Cette jeune pousse, qui compte 38 personnes réparties entre Paris et Toulouse, propose un service hybride de gestion locative. Une plateforme, reposant sur des systèmes d'apprentissage automatique, gère la mise en location, la gestion comptable, le règlement des sinistres... et une équipe d'experts pour aider les clients à gérer leurs biens au plus près du terrain.



L'aspect "humain" est central d'après l'entreprise qui dit faire partie "des rares acteurs à proposer une telle plateforme associée à des experts physiques". Elle permet aussi aux multi-propriétaires d'avoir une vision complète de leur parc immobilier.



En plus du marché B2C, la start-up a récemment déployé des services en B2B2C auprès d'agences immobilières, de réseaux de mandataires, de conseillers en gestion du patrimoine, d'administrateurs de biens, de courtiers en crédit immobilier... L'objectif est de leur permettre d'adresser le marché de la gestion locative pour se constituer une nouvelle source de revenu tout en fidélisant leurs clients.

Un portefeuille de plus de 2700 lots

Kaliz est présent dans plus de 100 villes en France et gère plus de 2700 lots pour le compte de près de 800 propriétaires. Grâce à cette nouvelle levée de fonds, elle prévoit de dépasser le seuil de 4000 lots d'ici décembre 2022, soit un rythme de 200 acquisitions par mois. Des discussions sont également en cours avec "une dizaine de grands acteurs des secteurs de la banque et de l'immobilier", confie-t-il sans préciser de nom. Il prévoit de recruter 50 nouveaux employés au cours de l'année 2022.



Kaliz n'est pas la seule start-up à s'intéresser au marché de la gestion locative. En 2021, les achats destinés à l'investissement locatif représentaient 30,5% du total des transactions réalisés, soit en une hausse de 4,1% par rapport à 2020, d'après une étude réalisée par Century 21. Malgré cet engouement, les propriétaires-bailleurs sont rarement satisfaits de la gestion de leurs biens : des agences pas assez réactives, une auto-gestion fastidieuse... Un mécontentement qui fait le bonheur des jeunes pousses qui comptent sur la numérisation pour simplifier des procédures souvent fastidieuses.