Karos lève 7 millions d'euros pour déployer son application de covoiturage au Danemark

Karos, start-up spécialisée dans le covoiturage courte distance, a annoncé mardi 9 mars 2021 avoir levé 7 millions d'euros. Un tour de table réalisé auprès de Macif Innovation et l'EIC Fund, un fonds chapeauté par la Commission européenne qui réalise des investissements dans des start-up et PME jugées innovantes. Ses investisseurs historiques, que sont les fonds d’investissement Aster, Eiffel Investment Group et Aglaé Ventures, participent aussi à cette levée de fonds.



Le Covid-19 ralentis l'émergence du covoiturage

Karos espère "être en mesure de capter pleinement les opportunités qui vont se matérialiser en sortie de crise sanitaire". Ce secteur qui peine à trouver un business model viable est effectivement fortement affecté par la pandémie de Covid-19. Le télétravail s'est démultiplié entraînant une baisse des déplacements quotidiens et les gestes barrières n'incitent pas forcément à favoriser ce mode de déplacement.



"Avec un chiffre d’affaires qui a quasiment doublé en 2020, nous avons prouvé la résilience de notre activité et la pertinence de nos services et de nos technologies, au sein d’un marché de la mobilité quotidienne qui a pourtant terriblement souffert de la pandémie", tempère toutefois Olivier Binet, président et cofondateur de Karos, dans un communiqué. Au total, la pépite revendique plus de 400 000 utilisateurs et plus de 150 clients entreprises et collectivités locales.



Déploiement en Europe

Un frein à prendre en compte dans le développement du covoiturage courte distance est le gain financier pour la personne conduisant : contrairement aux grandes distances, celui-ci est moindre. En France, la Loi d'orientation des mobilités, dite LOM, cherche donc à favoriser l'émergence ce secteur à travers différents mécanismes. Cette loi permet de mettre en place localement des subventions ainsi qu'un forfait mobilité durable via lequel l'employeur peut prendre en charge ce mode de transport. Par exemple, la région Ile-de-France a décidé de financer le covoiturage jusqu'en juin 2022.



Mais Karos n'entend pas rester uniquement dans l'Hexagone. Cette levée de fonds doit l'aider à déployer son modèle en Europe, à commencer par le Danemark. La start-up explique avoir signé un contrat avec l'association des automobilistes danois (FDM). "Nous avons trouvé dans FDM un partenaire local de premier plan, capable à la fois de créer une masse critique d’utilisateurs importante en capitalisant sur leur large base d’abonnés, mais aussi particulièrement bien positionnée pour déployer nos solutions dédiées aux collectivités et aux employeurs", explique Olivier Binet.