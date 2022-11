Kiliba lève 7 millions d'euros pour sa solution de marketing automation

Les campagnes d'e-mailing peuvent être synonymes de tâches répétitives et consommatrices de temps. Pour les petits commerces sur internet, dotés de moyens limités, l'automatisation de ces tâches à faible valeur ajoutée constitue une bouffée d'air frais. La start-up Kiliba fournit de genre d'outils, à travers un logiciel SaaS.



Petit challenger de Sarbacane, qui annonce ce mardi une grosse opération de financement et un rachat, Kiliba vient de lever 7 millions d'euros en amorçage auprès de Otium Capital, FrenchFounders et Bleu Capital. Plusieurs business angels ont participé à l'opération.

Augmenter le taux de conversion

L'outil de Kiliba permet d'automatiser la création et l'envoi des campagnes d'e-mailing grâce à des templates et des scénarios pré-programmés. Il se connecte au CMS (Prestashop, Magento) des e-commerçants pour intégrer leur logo et leur identité graphique. La solution permet par exemple d'envoyer automatiquement des e-mails en fonction de leur comportement sur le site : création de compte, abandon de panier, visite sans achat, cross-selling…. La solution comprend également un outil de segmentation en fonction de la fréquence d'achat et du panier moyen.



Selon la société, ces techniques basées sur l'intelligence artificielle permettent d'augmenter le taux d'ouverture des e-mails, et le taux de conversion. La start-up créée en 2020 et basée à Boulogne-Billancourt affirme dans un communiqué détenir un portefeuille de 400 clients et enregistrer un revenu annuel récurrent de plus d'un million d'euros. Kiliba vise 1% du marché européen d'ici 2025, évalué à 2,4 milliards de dollars. Son cœur de cible est constitué des e-commerçants réalisant mois de 10 millions de chiffre d'affaires.