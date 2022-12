Kiln, Deepomatic, Ligerio… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Kiln a levé 16,5 M€

Sécurité & Cybersécurité

Plateforme facilitant la validation et la sécurisation des transactions blockchain.

Investisseurs : Illuminate Financial, LeadBlack Partners, Kraken Ventures, Consensys Ventures, Sparkle Ventures, XBTO Group, Alven, Blue Yard Capital, SV Angel



Deepomatic a levé 10 M€

Applications et technologies d’entreprise

Solutions d’automatisation visuelle conçues pour le terrain.

Investisseurs : EnBW New Ventures, Orbia Ventures, Alven, Hi-Inov, Swisscom Ventures



Ligerio a levé 3,9 M€

Aménagement d’intérieur et d’extérieur

Plateforme e-commerce spécialisée dans les matériaux authentiques.

Investisseurs : Bpifrance, Go Capital, Myrtus Ventures, business angels



EvidenceB a levé 2,6 M€

RH, Education

Outil d’apprentissage adaptatif fondé sur les sciences cognitives et l’IA.

Investisseurs : Educapital, Zanichelli Venture, Finorpa, IRD



Eazee Link a levé 2,5 M€

Restauration & Agro-alimentaire

Solutions digitales pour les commerçants (cafés, hôtels, restaurants) et pour les marques distribuées.

Investisseurs : Habert Dassault Finance, Ader Investissement, business angels



Heex a levé 2 M€

Application et technologies d’entreprise

Plateforme de gestion et qualification des données pour l’optimisation des moteurs d’IA.

Investisseurs : Karista, Techstars, Google Black Founders Fund



Popwork a levé 1,5 M€

RH, Education

Logiciel RH visant à l’amélioration des relations entre les équipes et le management.

Investisseurs : Evolem, business angels



Arsen a levé 1,5 M€

Sécurité & Cybersécurité

Plateforme d'évaluation et d'entraînement des salariés contre les cyberattaques.

Investisseurs : Elaia Partners, French Founders, business angels



Yeasty a levé 1,15 M€

Restauration & Agro-alimentaire

Protéine issue de levure de bière non utilisée.

Investisseurs : Asterion Ventures, Cameleon Invest, Satgana, Bpifrance



Vinidaily a levé 650 000 €

Restauration & Agro-alimentaire

Outil de recommandation de vin et marketplace.

Investisseurs : business angels