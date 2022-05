Kinetix lève 11 millions d'euros pour transformer vos vidéos en avatars dans les métavers

Yassine Tahi et Henri Mirande, les fondateurs de Kinetix, rêvent de vous emmener dans le métavers. Et ils ont embarqué les investisseurs avec eux. La start-up, qui développe une plateforme permettant de créer des avatars et des animations en 3D à partir de séquences vidéo, a levé le 4 mai 11 millions de dollars en seed. Le tour de table est mené par Adam Ghobarah (Top Harvest Capital et ancien de Google Ventures), avec la participation de The Sandbox, Zepeto, Sparkle Ventures, ainsi que le patron de Voodoo, Xavier Niel et le fondateur d'After Effects.



La solution de Kinetix est "no code". Elle fait passer les vidéos à la moulinette de l'intelligence artificielle et demande très peu d'actions supplémentaires pour créer ses rendus 3D. Ceux-ci peuvent ensuite être exportés dans des univers virtuels. "Ce que nous fournissons, c'est une plateforme création de contenu généré par les utilisateurs pour le métavers", déclare Yassine Tahi, le CEO, dans un communiqué.



Les applis basées sur les avatars ont le vent en poupe

La start-up a été fondée en 2020. Elle emploie actuellement une trentaine de personnes. Les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux et les sites tels que Roblox forment son cœur de cible. Les fondateurs ont ajouté dans Les Echos qu'ils comptaient lancer une place de marché de NFT, afin de dégager des revenus provenant de NFT créés à partir des avatars 3D issus de la plateforme. Kinetix envisage par ailleurs de mettre sa solution à disposition des producteurs qui souhaiteraient diffuser "des films, des concerts, des chorégraphies et des jeux vidéo dans les mondes virtuels".



Selon Data.ai, les téléchargements d'applications sociales basées sur les avatars (Zepeto, Bud,Oasis…) ont triplé en deux ans, sous l'effet d'une "contagion de l'intérêt pour le métavers". Quant au métavers Roblox, il s'est imposé comme l'appli n°1 pour les dépenses mondiales des consommateurs sur les mobiles en 2021, en recueillant plus de 4,5 milliards de dollars.