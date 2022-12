Kippy, un collier connecté pour suivre son animal de compagnie à la trace

Avec 15 millions de chats et 8 millions de chiens de compagnie en France, dont près de 100 000 ont été déclarés perdus en 2021, il existe un vrai besoin de géolocalisation des animaux.

Suivi en intérieur et en extérieur

Kippy a lancé en 2014 son GPS en temps réel pour animaux avec l’ambition d'assurer la tranquillité d’esprit des propriétaires. Il est constitué d'un collier et d'une application mobile. La solution s’appuie sur un système de triangulation et un algorithme capable de positionner l’animal avec une précision comprise entre 2,5 et 5 mètres. En plus du système GPS, Kippy utilise le Bluetooth, le Wi-Fi, le LBS ainsi que Glonass.



"L'objectif de ces différentes technologies est simplement d'obtenir, selon le contexte et les besoins, la meilleure précision tout en économisant la batterie. En intérieur par exemple, le GPS n’est pas performant et il consomme beaucoup, donc le Bluetooth prend le relais. À l’inverse, en extérieur, le GPS sera privilégié", détaille Eva Morand, brand manager chez Kippy. Au registre de l’autonomie, la batterie peut tenir dix jours tandis que le système de géolocalisation couvre 37 pays.





Des fonctionnalités complémentaires

Outre la localisation en temps réel, l’application permet aux propriétaires de chats ou de chiens de définir une limite géographique à ne pas dépasser par son animal. Une notification alerte le propriétaire en cas de franchissement. Une lumière clignotante sur le collier peut ensuite être activée depuis l’application pour repérer plus facilement son compagnon, notamment dans le noir.



"Kippy a également intégré un tracker d’activités pour suivre ce que fait le chien ou le chat quand le propriétaire n’est pas là et compare avec des animaux similaires en s’appuyant sur les données de l’université vétérinaire de Milan. De là, le propriétaire peut être alerté sur un comportement anormal d’un animal qui se dépense moins." L’application évalue et suit les calories brûlées au cours de la journée. Kippy a par ailleurs initié une messagerie pour dispenser des conseils mais aussi échanger avec les membres de la communauté de propriétaires d’animaux.

Un collier plus fin pour les chats de petite taille

Née en Italie, la start-up compte aujourd'hui 40 000 utilisateurs, dont 7 000 en France, et prévoit de pénétrer le marché américain au premier trimestre 2023. Parmi les projets, elle devrait sortir en parallèle un collier plus fin, une version adaptée au chat de moins de quatre kilos. "Il sera capable de détecter l’activité de l’animal comme ses repas, le toilettage ou même les ronronnements grâce à la prochaine version de notre algorithme, pour mieux évaluer le niveau de santé de l’animal."