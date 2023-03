Kiro lève 13,8 millions d’euros pour sa plateforme d’interprétation des examens médicaux

Kiro, une start-up marseillaise qui développe une plateforme d’interprétation des analyses biologiques basée sur l’IA, annonce ce 28 mars 2023 une levée de fonds de 13,8 millions d’euros.

Le tour de table a été mené par Sofinnova Partners. Les investisseurs historiques, le fonds Ambition Amorçage Angels (F3A) de France 2030 (ex Programme d’Investissement d’Avenir - PIA), géré pour le compte de l’État par Bpifrance et Kurma Partners, ont également participé au financement aux côtés de Propulia Capital ainsi que d’entrepreneurs et de business angels européens et américains.

La somme doit lui permettre de poursuivre le développement technique de son logiciel et de l’adapter à d’autres pays pour aller chercher des clients à l’étranger, eu Europe d’abord, puis aux États-Unis. Elle servira également à doubler le nombre de salariés de l’entreprise, qui en compte quatorze pour l’heure, avant la fin de l’année.

Répondre au casse-tête des comptes-rendus d’examens médicaux

La lecture des examens de biologie médicale est souvent un casse-tête et les professionnels de santé ne sont pas toujours disponibles de suite pour les expliquer. Les patients essaient alors de déchiffrer le jargon et s’inquiètent des valeurs en gras, que l’on sait être celles pouvant être problématiques. Or, cela dépend du profil du patient : son âge, son sexe, ses antécédents, ainsi que de la présence d’une grossesse ou d’une maladie chronique. D’où la nécessité de l’expertise des professionnels de santé, qui, très sollicités, manquent de disponibilité.

Créé en 2019, Kiro a décidé d’intégrer cette expertise dans une plateforme grâce à un modèle d’intelligence artificielle basé sur des algorithmes de machine et deep learning entraîné sur plus de 26 millions de comptes rendus de biologie médicale, ceci pour apporter une meilleure expérience au patient et faire gagner du temps au médecin.

Des résultats vulgarisés qui tiennent compte du profil des patients

Elle permet aux patients d’accéder à leurs résultats et à une interprétation automatique de ces derniers, vulgarisée pour être claire et facilement compréhensible.

Elle prend en compte les critères mentionnés plus haut et fait le lien avec les autres examens du patient, précédemment réalisés et enregistrés sur la plateforme. Elle peut dire par exemple que le taux de fer est encore bas mais a tout de même bien augmenté depuis la dernière prise de sang. L'entreprise promet que "l'accès est sécurisé" et que les données sont cryptées selon la règlementation en vigueur.

Le logiciel est entièrement gratuit pour les patients, qui seraient 3 millions à l’avoir utilisé, dont 150 000 utilisateurs réguliers. Mais la plateforme dispose d’une seconde interface payante, dédiée aux professionnels de santé, leur fournissant des recommandations d’aide au diagnostic et de conseils sur la prescription.

L’autre partie des revenus de la start-up provient des laboratoires d’analyse. Ceux qui souhaitent communiquer les résultats à tous les patients via la plateforme signent un contrat, sorte d'abonnement avec Kiro. Pour l’heure, la start-up en compte une vingtaine, avec des groupes de biologie médicale aussi bien privés, comme Unilabs France, que publics (groupements hospitaliers). Au total, 230 laboratoires l'utiliseraient déjà. La start-up n’a pas encore atteint la rentabilité et ne souhaite pas communiquer sur son chiffre d’affaires.