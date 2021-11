Klarna lance une application pour centraliser le shopping en ligne

La société suédoise Klarna, spécialisée dans les solutions de paiement fractionné, lance son application mobile d'e-commerce, conçue comme un outil centralisant l'expérience de shopping en ligne. Elle permet de faire des achats sur toutes les boutiques en ligne, d'accéder à un flux personnalisé d'offres commerciales, d'être notifié en cas de baisse de prix sur ses articles favoris, de suivre ses livraisons et ses dépenses, et de gérer les procédures de retour. Il est même possible de se fixer un plafond de dépenses. L'accès au paiement en plusieurs fois est possible même dans les magasins qui ne sont pas partenaires de Klarna, par le biais d'une carte virtuelle à usage unique.



Expérience d'achat intégrée

C'est donc une expérience d'achat en ligne totalement intégrée que propose Klarna, à travers un "navigateur de shopping" qui se superpose à la navigation mobile pour apporter les fonctionnalités de Klarna sur tous les sites visités. "Le hack ultime du shopping", résume le directeur produit, David Fock.



"Passer d'une appli à l'autre est quelque chose que les consommateurs trouvent de plus en plus frustrant. Avec notre nouvelle appli, Klarna devient un service d'achat de bout en bout qui répond à de multiples besoins, de la recherche d'inspiration à l'après-vente", explique dans un communiqué le CEO de Klarna, Sebastian Siemiatkowski.



L'appli est disponible sur les appareils Apple et Android, en France, aux Etats-Unis, ainsi que dans 13 autres pays (Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, Allemagne, Autriche, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suède, Finlande, Norvège, Danemark, Pologne).



Acquisition de PriceRunner

Ce mardi, Klarna a par ailleurs annoncé l'acquisition du comparateur de prix PriceRunner pour un peu plus de 105 millions d'euros. Ses fonctionnalités seront intégrées à la nouvelle application. C'est PriceRunner qui permettra notamment de suivre l'évolution des tarifs.



Klarna, qui emploie 4000 salariés et travaille avec 250 000 commerçants partenaires, prévoit d'introduire dans les prochains mois de nouvelles fonctionnalités, telles qu'un agrégateur de cartes de fidélité, du télé-achat, l'accès à des historiques de prix, des tests de produit ainsi qu'aux stocks disponibles.