Knap, concepteur de chariots connectés, lève 3 millions d'euros

Les chariots de supermarché connectés ont commencé à apparaître en 2017-2018. C'est à cette époque que s'est lancée la start-up Knap, basée à Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes. C'est seulement maintenant qu'elle annonce une première levée de fonds en amorçage, de 3 millions d'euros.



L'opération réunit des investisseurs du monde de la distribution en France (dont Jérôme Bédier, ancien DG délégué de Carrefour), Belgique, Angleterre et Singapour, Bpifrance et deux banques françaises, indique sans plus de détails le communiqué de la société.

Trois millions d'euros pour produire 400 unités

Incubée à MonacoTech, Knap a développé un chariot connecté qui permet de faire ses courses sans passage en caisse. Le client se connecte au chariot avec la carte de fidélité de son magasin ou son numéro de mobile, dépose des articles dedans, et celui-ci scanne automatiquement les codes-barres pour ajouter les produits au panier d'achat. Équipé de caméras et de capteurs, le chariot envoie une notification au magasin en cas d'erreur ou de détection de fraude, ce qui bloque le paiement. À la sortie, plus besoin de déposer ses articles à la caisse, il suffit de régler le montant final.



L'écran du chariot affiche par ailleurs des informations contextuelles relatives aux articles sélectionnés (recettes, composition, promotions…). Les chariots disposent de 30h d'autonomie et se rechargent en 2h30 quand ils s'emboîtent. L'écran est imperméable et fabriqué en verre trempé.



La levée de fonds va permettre de produire 400 chariots nouvelle génération qui seront déployés dans quatre enseignes françaises de supermarchés et d'hypermarchés en 2022 (pour une centaine) et 2023. L’ensemble de la conception, du développement logiciel et de l’assemblage est réalisé en France.