Koala lève 2 millions d'euros pour son assurance annulation sans justification

Avec sa promesse d'une assurance voyages sans exclusion et sans justificatif, Koala a réussi à convaincre 100 000 voyageurs en 2022. Fondée en 2019, la start-up parisienne annonce une levée de fonds de 2 millions d'euros, menée par son investisseur historique britannique Insurtech Gateway, rejoint par Uneti Ventures et son compatriote Slimmer AI, venture studio néerlandais spécialisé dans l'IA, et l'allemand Sterling Oak.

Le modèle de Koala est B2B2C. Il construit des assurances voyage modulaires, que ses distributeurs peuvent personnaliser selon leurs besoins. La jeune assurtech a commencé par un produit d'assurance pour les retards et les annulations de transport, avant de lancer son assurance annulation sans motif ni justificatif, puis un contrat pour les correspondances manquées. Une trentaine de partenariats ont été signés avec des distributeurs tels que Direct Ferries et Kayak.

Investir dans le machine learning

L'assurtech mise sur des produits simples et flexibles : pas d'exclusion, processus de remboursement rapide et entièrement automatisé, sans fourniture de justificatif. Par exemple, pour les retards et les annulations, les remboursements sont instantanés grâce au suivi des transports en temps réel. Les clients de Koala peuvent régler les différents paramètres tels que le montant du remboursement, en avoir ou en cash, et la date limite d'utilisation.

La start-up utilise par ailleurs les données récoltées pour optimiser en continu ses garanties et ses prix, ce qui lui permet de revendiquer des taux de conversion jusqu'à 2,5 fois supérieurs à la moyenne du marché. Elle souhaite d'ailleurs utiliser une partie de son financement pour investir dans le machine learning afin de peaufiner son système d'optimisation.

Koala, qui est un intermédiaire en assurance, est partenaire des porteurs de risque Wakam et Seyna, qui travaillent avec de nombreuses assurtech, et de Swiss Re pour la réassurance. Son premier tour de table (2,2 millions d'euros) datait de 2020.