Kwik Wink, le boîtier connecté pour des livraisons à toute heure

"Tout comme les particuliers, les professionnels rencontrent des difficultés pour se faire livrer et se confrontent à la circulation", explique Pascal Laurence, cofondateur de la start-up Kwik Wink. Son entreprise a mis au point un système de livraison en absence grâce à un boîtier connecté. Après avoir été testé par Carrefour pour s’assurer de la faisabilité du concept de livraison 24/7, le produit a été commercialisé en juin 2020.



Chaque livraison passe par un système d’informations, spécifiant des données indispensables telles que la destination ou le contenu de l'envoi. Kwik Wink s'appuie sur ce flux pour garantir l’arrivée des colis à toute heure en équipant les magasins ou entrepôts d’un boîtier connecté qui permet au livreur de déposer les colis sans avoir besoin d'un interlocuteur sur place.



Une réception automatisée des colis

"La box dialogue avec le système du fournisseur d’un côté et avec l’environnement de réception de l’autre afin de débloquer un cadenas connecté, lever un rideau de fer ou désactiver une alarme." Cette interface intégrée au réseau en place adressera un code unitaire et temporaire au livreur afin d’entrer. Il pourra le recevoir sur IOS, Android ou encore sur un PDA.



"Notre solution a été brevetée en 2018. Via notre application, elle émet une demi-clé électronique. Elle s’applique sur un TMS, transport management system, ou génère un accès spécifique pour un livreur extérieur à la société"



Des économies concrètes

Lauréat de l’appel à projet du Club Déméter en juin 2021, Kwik Wink accompagne aujourd’hui Intermarché, Picard, Auchan, Monoprix et Naturalia. Grâce à Kwik Wink, cett dernière entreprise améliore ses délais de livraison tout en réduisant ses coûts de gazole. "En décalant la livraison une heure plus tôt, les livreurs rencontrent moins de trafic et gagnent un quart du temps de trajet. Un parcours plus fluide permet également de consommer trois fois moins de gazole pour un même parcours."



Kwik Wink entend également réduire le nombre de camions sur les routes en optimisant les circuits de livraison. Le boîtier connecté ne nécessite aucune présence pour réceptionner un colis et permet une mise en rayon des colis dès l’ouverture. "Notre système facilite aussi les maintenances ou réparations d’urgence."



En parallèle, la start-up s’est associée à la Poste pour l’aider à devenir le premier pourvoyeur de services de proximité d’ici 2030 mais travaille également à répondre aux livraisons auprès des particuliers. "87% des commandes se traduisent par une livraison à domicile mais souvent les gens ne sont pas là."