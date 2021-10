L'acquisition de Five9 par Zoom n'aura finalement pas lieu

L'accord tombe à l'eau. Zoom ne s'emparera pas de la plateforme cloud Five9, spécialiste des outils pour les centres de contact, rapportent les deux sociétés le 30 septembre 2021. La transaction, annoncée en juillet dernier, devait être réalisée entièrement en actions et était évaluée à environ 14,7 milliards de dollars. Les entreprises souhaitaient finaliser l'opération au premier semestre 2022. Cela devait permettre à Zoom d'étoffer son offre sur ce juteux secteur des services clients évalué à 24 milliards de dollars.



une enquête en cours...

Zoom a annoncé la semaine dernière que le département américain de la Justice lançait une enquête sur ce rapprochement par crainte qu'il représente un risque pour la sécurité nationale, en raison des liens de Zoom avec la Chine, rapporte TechCrunch. Une enquête qui n'a pas dû rassurer chez Five9.



Le fondateur de Zoom, Eric Yuan, est né en Chine et a obtenu la nationalité américaine à l'âge adulte. Surtout, Zoom a annoncé l'année dernière avoir acheminé par erreur certaines réunions via des serveurs en Chine et avoir fermé le compte d'un militant qui utilisait la plateforme pour commémorer les manifestations de la place Tiananmen et leur sanglante répression.



...Et Des actions à la baisse

Mais la principale cause de cette annulation vient probablement des actions de Zoom. Celles n'avaient presque fait que grimper au cours des deux dernières années, mais sont mises sous pression ces derniers temps. L'accord pour l'acquisition de Five9, évalué à 14,7 milliards de dollars en juillet dernier, aurait été considérablement inférieur aujourd'hui, car les actions de Zoom sont passées de 360 dollars en juillet à 260 dollars aujourd'hui.



L'élément déterminant dans le refus des actionnaires de Five9 de réaliser cette transaction est donc certainement le fait que l'entreprise de conseil Institutional Shareholder Service leur a recommandé de voter contre, en raison des inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance de Zoom. Cette dernière semble être toutefois déterminée à offrir une solution de centre de contact à ses clients.