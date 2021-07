L'acquisition par Facebook de Kustomer, spécialiste de la relation client, dans le viseur de Bruxelles

La Commission européenne pourrait ouvrir une nouvelle enquête antitrust sur l'acquisition par Facebook de Kustomer, une start-up new-yorkaise spécialisée dans les solutions dédiées aux services clients, rapporte Reuters le 23 juillet 2021.



Stratégie BtoB de Facebook

Ce rachat, d'un montant d'un milliard de dollars, était intervenu en décembre 2020 et devait permettre au géant américain de perfectionner les outils de ses différents services clients en particulier à destination des PME, une de ses cibles privilégiées. Cette opération s'inscrit dans une stratégie BtoB, dont WhatsApp Business constitue le coeur, consistant à faire du réseau social et de la messagerie un canal d'échanges entre les entreprises et leurs clients.



Quelques mois après l'annonce du rachat, en mai 2021, la Commission européenne avait décidé d'ouvrir une enquête préliminaire sur demande de 10 autorités nationales s'inquiétant du sort réservé aux données personnelles. Bien que les seuils réglementaires déclenchant une procédure n'étaient pas atteints, Bruxelles avait accepté de se pencher sur cette acquisition.



Une enquête de 90 jours

L'autorité européenne achèvera son examen préliminaire le 2 août après quoi elle entamera une enquête approfondie de 90 jours, d'après des sources. Facebook a jusqu'au 26 juillet pour proposer des garanties afin d'éviter une nouvelle enquête. Mais il est peu probable que les arguments suffissent à convaincre la Commission, d'après ces mêmes sources.



Le Bundeskartellamt, l'équivalent allemand de l'Autorité de la concurrence, a également ouvert une enquête sur cette acquisition, peut-on lire dans un communiqué du 23 juillet. Elle souhaite savoir si cette opération entre dans le champ d'application de la loi allemande sur les fusions-acquisitions.



Ces nouvelles procédures s'inscrivent dans un contexte de multiplication des enquêtes, en particulier dans le secteur du e-commerce. Fin mai, la Commission européenne a ouvert une enquête sur Facebook Marketplace, le service de petites annonces du réseau social. Elle souhaite déterminer si Facebook a enfreint les règles de la concurrence européenne en utilisant des données publicitaires recueillies auprès d'annonceurs afin de les concurrencer sur des marchés où il est présent, comme celui des annonces en ligne.