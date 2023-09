L'acteur indien Anil Kapoor remporte une bataille judiciaire décisive contre l'IA générative

De retour du Toronto Film Festival, l'acteur indien Anil Kapoor a annoncé avoir eu gain de cause dans une procédure judiciaire qu'il avait initiée suite à la prolifération de détournements de son image et de sa voix via l'intelligence artificielle générative. Star du cinéma indien mais aussi international, à l'affiche notamment du très populaire Slumdog Millionnaire, le comédien de 66 ans s'était en effet adressé dans son pays d'origine à la Haute Cour de Delhi, laquelle a rendu mercredi 20 septembre une ordonnance en sa faveur.



Celle-ci, décrite par le magazine américain Variety, reconnaît officiellement les droits d'Anil Kapoor, interdisant donc quiconque d'utiliser les attributs de sa personnalité (voix, image, nom…) sans sa permission et de quelque manière que ce soit. Son avocat avait au cours de l'audience fourni plusieurs exemples d'utilisations abusives de l'image de l'acteur, notamment des emojis et des vidéos qu'on pourrait qualifier de deepfakes, créées via des outils d'IA générative et publiées en ligne.

Une "bonne nouvelle" pour les acteurs d'Hollywood

Interrogé par Variety, l'acteur s'est montré particulièrement satisfait de la décision de justice. Critiquant "la technologie de l'IA qui évolue chaque jour [et] qui peut tout à fait être exploitée et utilisée à mauvais escient à des fins commerciales", il en a dit davantage sur ce que lui permet désormais l'ordonnance en cas de violation de ses droits. "Je peux immédiatement, si cela se produit, envoyer une ordonnance de justice et une injonction pour qu'ils retirent [le contenu]."



Censée protéger l'acteur quel que soit le pays dans lequel un contenu est posté, cette ordonnance indienne devra être mise à l'essai pour qu'on en sache plus sur le plan pratique. Le rôle des plateformes d'hébergement de contenus dans ce type de rapports de force n'est pas encore complètement défini. Mais la star indienne espère déjà qu'une telle décision pourra faire jurisprudence "pour d'autres acteurs" confrontés aux mêmes problématiques.



Alors que les comédiens d'Hollywood manifestent outre-Atlantique aux côtés des scénaristes du cinéma et des séries, notamment pour demander des garanties protectrices contre l'essor de l'intelligence artificielle générative, cette victoire devant la justice indienne pourrait être une "bonne nouvelle" pour un eux et un argument de taille, estime Anil Kapoor. "Tout le monde, grand, petit, populaire, pas populaire, chaque acteur a le droit de se protéger et de protéger ses droits."