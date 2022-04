L'Ad Tech française Adyoulike rachetée par OpenWeb pour 100 millions de dollars

OpenWeb, entreprise américano-israélienne de l'Ad Tech, débourse 100 millions de dollars pour racheter le spécialiste français de la publicité en ligne Adyoulike. Cette acquisition annoncée le 12 avril 2022 est réalisée par un mélange de liquidités et d'actions. OpenWeb signe ainsi sa seconde acquisition en 2022.



Julien Verdier, cofondateur et CEO d'Adyoulike, va rejoindre l'équipe de direction d'OpenWeb en tant que directeur général de la publicité. L'ensemble des 70 salariés de la pépite française vont rejoindre les équipes d'OpenWeb, portant son effectif mondial à près de 300 salariés avec de nouveaux bureaux à Paris et Londres.



Rivaliser avec les acteurs traditionnels

OpenWeb se présente comme "une plateforme d'engagement social qui crée des communautés en ligne autour du contenu numérique". L'entreprise, qui a son siège social à New York City et des bureaux à Tel Aviv, explique aider les éditeurs à prendre leur indépendance avec les médias sociaux traditionnels et leurs écosystèmes fermés en créant et gérant leurs propres communautés en ligne. Elle revendique plus de 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels à travers l'ensemble des communautés. Et plus de 1000 clients dont Forbes, Newsweek ou encore Refinery29.



Adyoulike a été fondée à Paris en 2011 par Julien Verdier, Yohan Elmaalem, Francis Turner et Dale Lovell. La pépite travaille aujourd'hui avec plus de 4000 marques, agences et éditeurs dont The Guardian, Prisma Media, Reach ou encore le groupe Marie-Claire. Adyoulike propose historiquement des services de publicité native avec des formats qui s'adaptent au contexte éditorial des sites sur lesquels elles sont positionnées. Plus récemment, la pépite a également mis au point une solution permettant de transformer toute compagne de publicité native en Stories. Ce sont des vidéos ou des photos dont le contenu disparait au bout d'un certain temps.



"Notre acquisition d'Adyoulike nous permettra de tirer parti des données de première partie, dont celles sur le consentement utilisateur, et de connecter les communautés les plus engagées sur le Web avec les marques", explique simplement Nadav Shoval, CEO et cofondateur de OpenWeb, dans un communiqué. Avec cette acquisition, OpenWeb va pouvoir connecter ses plus de 1000 éditeurs à la technologie d'Adyoulike. Le but étant de leur proposer des solutions de diffusion de publicités.