L'administration française veut encourager le développement des "start-up d'Etat"

La direction interministérielle du numérique (Dinum), le service de l'administration française chargé d'accompagner les projets numériques de l'Etat, a annoncé le 18 septembre les lauréats du fonds d'accélération des start-up d'Etat et de territoire (FAST). Dix start-up ont ainsi reçu un financement total de 2,55 millions d'euros pour développer leurs solutions.



Il s'agit d'A-Just, une solution pour l'affectation des ressources humaines dans la justice, Envergo qui souhaite améliorer la prise en compte de l’environnement dans les projets d’aménagement, Annuaire des collectivités qui veut offrir un site web à chaque commune française, Réfugiés.info qui souhaite favoriser l'intégration des personnes réfugiées grâce à une information simple et traduite, DataSubvention qui ambitionne de rassembler les informations sur les associations et leurs subventions, Docurba qui veut faciliter l'élaboration et le suivi des documents d'urbanisme, DossierFacile qui veut aider les futurs locataires à constituer leurs dossiers, Ma Cantine qui souhaite accompagner les acteurs de la restauration collective, Mano qui veut épauler les équipes mobiles dédiées à améliorer la vie des populations en rue et Mobilic qui cherche à simplifier le suivi et le respect du temps de travail des travailleurs mobiles.

Un accompagnement de 6 mois

En pratique, ces jeunes pousses sont constituées d'agents publics qui développent des solutions en partant des besoins du terrain. Grâce à FAST, elles seront accompagnées pendant 6 mois par des experts du numérique et recevront un soutien financier, dont le montant s'élève à 50% du budget du projet sur l'année sans excéder 300 000 euros par entreprise.



Lancé en 2019, le programme FAST a financé 50 solutions grâce à plus de 8 millions d'euros. Il fait partie de beta.gouv.fr, l'incubateur de la Dinum qui accompagne les administrations publiques à "construire des services numériques utiles, simples, faciles à utiliser afin d'améliorer le quotidien des citoyens, des entreprises et des agents tout en répondant à un haut niveau de standards techniques (impact, transparence, accessibilité, design, sécurité frugalité)".



L'appel à candidatures pour la 14ème édition du programme FAST est ouvert jusqu'au 1er décembre 2023. Pour être éligible, plusieurs critères doivent être remplis : les produits doivent être suffisamment matures, être en open source, transparents et accessibles.